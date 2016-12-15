Non lasciare che il tuo portafoglio perda soldi quando la tua casa perde acqua. Sapevi che i danni alla proprietà, incluso il furto, rappresentano il 97,3% delle richieste di risarcimento per l'assicurazione casa? I danni materiali possono sconvolgere la tua vita a causa di fuoco e fulmini, vento e grandine, eventi meteorologici estremi come uragani e tornado, oppure possono essere perdite d'acqua e danni da congelamento, o addirittura furti. La buona notizia è che con l'Internet of Things, i sensori smart per la casa e l'aiuto delle società di assicurazione, puoi proteggere te stesso, la tua casa e la tua famiglia dalle eccessive difficoltà associate ai danni alla casa e alla proprietà.

Ecco un elenco di 8 sensori che puoi installare in casa per proteggerti dai disastri.

1. Rilevamento di incendi/CO

Gli incendi sono di gran lunga la causa principale dei danni materiali. Da anni l'umile rilevatore antincendio emette un segnale acustico al primo segnale di fumo in casa, tuttavia ci sono diversi tipi di inquinanti che possono minacciare l'ambiente domestico e la qualità dell'aria, il che potrebbe causare danni alla proprietà e alle persone al suo interno. Un rilevatore di monossido di carbonio misura i livelli di CO nell'aria e avverte le persone se i livelli sono pericolosi. Poiché il CO è inodore e non rilevabile senza assistenza, un rilevatore può salvare la vita, specialmente se collegato a un servizio di monitoraggio d'emergenza.

Alcuni sensori moderni non solo rilevano il fumo e il CO, ma sono anche in grado di monitorare la qualità dell'aria complessiva della tua casa e rilevare agenti inquinanti come polvere, fuliggine, polline, temperatura, umidità, aria stantia, inquinamento e particolati. Ancora più interessanti sono gli sconti che le compagnie assicurative offrono a chi utilizza questi sensori.

2. Rilevamento di perdite/umidità

I danni causati dall'acqua e dal congelamento sono la seconda causa principale delle richieste di risarcimento per le assicurazioni sulla casa. Nessuno vuole ricevere la temuta telefonata in cui viene informato che la sua casa perde acqua e che l'acqua si sta infiltrando nell'abitazione al piano di sotto. Si è rotta una tubatura collegata alla tua ghiacciaia e l'acqua scorre ininterrottamente da 24 ore. Questo è un incidente costoso.

Un sensore di rilevamento dell'umidità può avvertirti se la tua casa è a rischio a causa di tubature congelate o guaste. Questi sensori ti avvisano in caso di perdite in casa, così da poter risolvere il problema immediatamente e non dopo che il danno è stato fatto. Il sensore può essere posizionato intorno a scaldabagni, lavastoviglie, frigoriferi, lavandini, pompe di ristagno e tutto ciò che è a rischio di perdite d'acqua. Se il sensore rileva acqua indesiderata, ti viene inviata una notifica, così puoi correre a casa per controllare il problema.

3. Apertura e chiusura di porte e finestre

I sensori di porte e finestre ti avvisano quando le persone entrano o escono dalla tua casa e possono persino accendere e spegnere le luci quando le porte vengono aperte e chiuse. I sensori per porte e finestre sono la prima linea di difesa contro i furti domestici; alcuni sensori rilevano persino quando una finestra viene rotta da un intruso. Questi sensori ti avvisano della presenza di potenziali intrusi, per non parlare di un adolescente che combina guai. Ancora una volta, la tecnologia wireless ti permette di ricevere notifiche direttamente sul telefono o tablet e di chiedere rapidamente aiuto se necessario.

4. Videocitofono

Il videocitofono è anche un sensore antifurto. Questo fantastico dispositivo ti consente di vedere chi è alla porta dal tuo smartphone. Se sei dentro da solo e vuoi controllare chi è alla porta, oppure se sei al lavoro e c'è qualcuno davanti a casa tua, lo saprai. Abbinando questo al sensore di apertura/chiusura della porta, i ladri eviteranno la tua casa e non cercheranno di entrarci! Ring è uno dei primi videocitofoni disponibili sul mercato, ma ora sono disponibili anche altre opzioni valide.

5. Termostato smart

Il termostato intelligente ti consente di controllare il riscaldamento e il raffreddamento in casa ovunque ti trovi. I termostati smart non solo sono belli, ma ti aiutano anche a risparmiare denaro, monitorando la temperatura e l'umidità all'interno e all'esterno della tua casa. Quando entri ed esci di casa, anche la temperatura cambia e un termostato smart può regolare la temperatura in base al tuo comportamento e all'uso della stanza. I migliori termostati regolano la temperatura stanza per stanza, permettendoti di mantenere la temperatura ideale quando sei nella stanza; inoltre, possono passare a una modalità di risparmio energetico quando non c'è nessuno nella stanza. L'applicazione della tecnologia cognitiva a questi sensori sta aprendo la strada a una casa che pensa e che conosce te e le tue preferenze di temperatura.

6. Sensori di movimento

Un sensore di movimento fa proprio questo: rileva il movimento in un'area. Questi sensori fanno la guardia quando non sei a casa; possono avvisarti se c'è movimento all'interno della tua casa, oppure se porte o finestre sono state aperte o chiuse. I sensori di movimento diventano un paio di occhi in più per te, avvisandoti di attività indesiderate in casa, come un adolescente che esce (o entra) di nascosto, oppure se un bambino accede a un'area riservata della casa, come l'armadietto dei medicinali.

I sensori di movimento sono ottimi anche per contribuire a risparmiare energia. Questi sensori possono essere collegati all'illuminazione o al termostato per aiutarti a controllare il consumo energetico in una stanza in base al numero di persone presenti; ad esempio, spegneranno le luci se nessuno è nella stanza o si regoleranno su una temperatura efficiente quando la stanza è vuota.

I sensori di movimento possono anche essere collegati tramite video, quindi non solo ricevi una notifica che un sensore è stato attivato, ma il sensore può anche attivare una registrazione video per catturare le immagini dell'intrusione.

Un multisensore combina diversi sensori in un unico dispositivo. Alcune delle funzionalità combinate includono movimento, temperatura, luce, umidità, vibrazioni e raggi UV.

Non tutti i sensori di movimento sono uguali. Ecco una breve panoramica dei diversi tipi di sensori di movimento che puoi usare:

Infrarosso passivo (PIR) : rileva il calore corporeo (energia a infrarossi). Questi sono i sensori molto utilizzati per la sicurezza domestica. Rilevano il calore e il movimento creando una griglia protettiva; se un oggetto in movimento blocca più zone della griglia e i livelli di energia a infrarossi cambiano, i sensori entrano in azione.

: rileva il calore corporeo (energia a infrarossi). Questi sono i sensori molto utilizzati per la sicurezza domestica. Rilevano il calore e il movimento creando una griglia protettiva; se un oggetto in movimento blocca più zone della griglia e i livelli di energia a infrarossi cambiano, i sensori entrano in azione. MircoWave (MW) : il sensore invia impulsi a microonde per misurare il riflesso degli oggetti in movimento. I sensori MW coprono un'area maggiore rispetto ai sensori a infrarossi, tuttavia sono costosi e vulnerabili alle interferenze elettriche.

: il sensore invia impulsi a microonde per misurare il riflesso degli oggetti in movimento. I sensori MW coprono un'area maggiore rispetto ai sensori a infrarossi, tuttavia sono costosi e vulnerabili alle interferenze elettriche. Sensori di movimento a doppia tecnologia : i sensori di movimento a doppia tecnologia utilizzano diverse tecnologie, come l'infrarosso passivo (PIR) e il microonde (MW), un sensore attivo, per monitorare un'area. Entrambi i sensori devono essere attivati per lanciare l'allarme e ridurre i casi di falsi allarmi.

: i sensori di movimento a doppia tecnologia utilizzano diverse tecnologie, come l'infrarosso passivo (PIR) e il microonde (MW), un sensore attivo, per monitorare un'area. Entrambi i sensori devono essere attivati per lanciare l'allarme e ridurre i casi di falsi allarmi. Tipo di area riflettente : emette raggi infrarossi da un LED. Utilizzando il riflesso di quei raggi, il sensore misura la distanza dalla persona o dall'oggetto e rileva se l'oggetto si trova all'interno dell'area designata.

: emette raggi infrarossi da un LED. Utilizzando il riflesso di quei raggi, il sensore misura la distanza dalla persona o dall'oggetto e rileva se l'oggetto si trova all'interno dell'area designata. Ultrasuoni : invia impulsi di onde ultrasoniche e misura il riflesso di un oggetto in movimento.

: invia impulsi di onde ultrasoniche e misura il riflesso di un oggetto in movimento. Vibrazione: rileva una vibrazione. In questa categoria esistono due tipi principali di sensori: l'accelerometro e il dispositivo pieozoelettrico.

Puoi approfondire la tecnologia delle vibrazioni nel wiki dei sensori.

7. Porta del garage smart

La porta del garage smart, connessa tramite Wi-Fi, ti offre maggiore tranquillità. Il concetto è semplice ma efficace, ovvero non doverti chiedere mai più se hai lasciato la porta del garage aperta. Puoi aprire e chiudere la porta del garage dal telefono, ovunque ti trovi.

8. Interfono/hub

Hai installato dei sensori per creare la tua smart home e ora devi gestire tutto da un unico posto. L'hub per la casa smart e il sistema di interfono ti permettono di accedere a tutti i sensori della tua smart home e a un sistema di comunicazione in tutta, oltre a chiamare i servizi di emergenza o manutenzione premendo un pulsante. Con un sistema di interfono puoi vedere attraverso le pareti e avere conversazioni video e vocali tra le stanze della casa. Puoi anche utilizzare il tuo smartphone per chiamare una stanza della casa mentre sei fuori per lavoro; questo potrebbe essere utile per controllare un genitore anziano mentre sei via.

Sul mercato sono disponibili diversi sensori che possono aiutarti a creare una casa sicura e intelligente, protetta anche quando non ci sei. L'adozione di questo tipo di tecnologia sta rapidamente prendendo piede e sta persino diventando un incentivo da parte delle assicurazioni. Le compagnie assicurative vogliono che tu e la tua casa siate al sicuro e molte stanno iniziando a offrire servizi per aiutarti a rendere la tua casa smart e proattiva, proteggendo te e il tuo portafoglio.

Il prossimo passo consisterà nel rendere le tue operazioni, gli edifici, le strutture e gli asset più sicuri e produttivi.

Senza dubbio, la tecnologia ci ha aiutato a creare case più intelligenti e sicure. Al di fuori delle nostre case, le organizzazioni stanno trovando nuovi modi per utilizzare i dati IoT, l'AI e i workflow per modernizzare il lavoro, automatizzare per una maggiore produttività e scalare il valore dei dati.