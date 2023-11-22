Cos'è una città intelligente?

Il trasporto intelligente è uno dei pilastri della pianificazione urbana intelligente. L'Internet delle cose, l'intelligenza artificiale e altre tecnologie come la geolocalizzazione consentono alle amministrazioni locali e ai partner del settore privato di raccogliere dati in tempo reale. Questi dati contribuiscono a migliorare il trasporto pubblico e ad alleviare la congestione del traffico, riducendo le emissioni di carbonio e migliorando la qualità della vita sia dei residenti della città che dei pendolari.

Le tecnologie smart city utilizzate nei sistemi di trasporto intelligenti possono aiutare i funzionari a prevedere quali veicoli urbani sono a rischio di guasto e a ordinare in modo proattivo le riparazioni. Queste tecnologie alimentano sistemi di parcheggio intelligenti che valutano la disponibilità di parcheggio e tengono informati gli automobilisti. Facilitano un approccio efficiente, alimentato dall'AI, alla gestione del traffico, utilizzando i dati sul traffico in tempo reale per determinare la tempistica dei cambi di segnale agli incroci. I sistemi di trasporto intelligente supportano anche l'uso di veicoli elettrici e veicoli autonomi, contribuendo ulteriormente a ridurre le emissioni di carbonio e a migliorare i flussi del traffico.