Le organizzazioni attingono a diversi tipi di dati latenti e in tempo reale, alcuni dei quali possono accedere tramite dashboard dei dati delle risorse umane.

Molte organizzazioni utilizzano piattaforme di analisi delle persone come i sistemi informativi per le risorse umane (HRIS) o il software HCM, per tenere traccia delle analytics e stabilire indicatori chiave di prestazione (KPI). Questa applicazione integra la pianificazione, la gestione e l'analytics dei talenti in un unico sistema. Il software offre soluzioni di gestione del capitale umano su larga scala, soprattutto se potenziato con l'AI. Le organizzazioni possono anche utilizzare strumenti di visualizzazione dei dati per dare un senso ai dati raccolti dai sistemi HR.