Che cos'è la visibilità degli asset IT?

La visibilità degli asset IT è la pratica di stabilire in tempo reale la consapevolezza dello stato operativo, della salute e della sicurezza degli asset IT fisici e virtuali.
Per le aziende digitali moderne, il monitoraggio continuo e in tempo reale di questi asset è fondamentale per mantenere un solido livello di cybersecurity e controllare la gestione del rischio.
La visibilità degli asset IT può applicarsi a una vasta gamma di asset aziendali, da attrezzatura semplice come laptop e dispositivi mobili ai sensori all'avanguardia dell'Internet of Things (IoT). Imprese di tutte le dimensioni e di una vasta gamma di settori dipendono dalla visibilità degli asset per gestire i loro ambienti IT più complessi e per stabilire programmi di gestione degli asset IT ( ITAM) di successo.
Con l'ascesa del cloud computing, del software as a service (SaaS) e del lavoro da remoto, la visibilità degli asset IT è essenziale per gestire le risorse, ottimizzare le prestazioni degli asset e proteggere l'infrastruttura IT da costose violazioni dei dati. Secondo un recente rapporto IBM, il costo medio di una violazione dei dati negli Stati Uniti è aumentato del 9% nel 2025, raggiungendo il massimo storico di 10 milioni di USD.
Come parte della loro trasformazione digitale, molte organizzazioni moderne stanno integrando più profondamente gli strumenti digitali nel loro approccio all'asset performance management (APM).
Un'efficace visibilità degli asset IT aiuta i team di sicurezza a monitorare le prestazioni degli asset in tempo reale e a passare da approcci di manutenzione reattiva obsoleti a quelli più moderni, proattivi e predittivi.
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La visibilità dello stato di salute e delle prestazioni degli asset è una pietra miliare degli ambienti IT moderni, che consente di condividere i dati attraverso reti complesse che comprendono migliaia di dispositivi ed endpoint. Nuove tecnologie come intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML) hanno avuto un effetto trasformativo su come i team di sicurezza e manutenzione monitorano i loro asset.
In passato, l'infrastruttura IT era centralizzata, con asset fisici spesso conservati nello stesso spazio fisico. Tuttavia, le organizzazioni moderne si affidano a tecnologie e attrezzature più recenti e meno statiche come piattaforme SaaS, sensori IoT, dispositivi mobili e servizi basati su cloud, molti dei quali sono virtualizzati. Le soluzioni virtualizzate hanno superfici di attacco notevolmente più ampie, il che le rende più complesse da gestire.
La visibilità degli asset IT aiuta le organizzazioni a migliorare i processi principali che mantengono e proteggono gli asset fisici e virtuali, garantendo che funzionino a un livello elevato durante tutto il loro ciclo di vita.
Attraverso l'Integrazione di nuove tecnologie come sensori IoT, automazione tramite AI e analytics nel core business, la visibilità degli asset IT aiuta le aziende a ottenere una visibilità completa dei propri asset e processi.
Ecco uno sguardo più da vicino a come queste tecnologie aiutano a creare visibilità sui quattro componenti principali della moderna infrastruttura IT.
La visibilità degli asset IT fisici come server, laptop, dispositivi mobili e sensori IoT si ottiene attraverso una combinazione di monitoraggio degli endpoint e scoperta degli asset.
Affidandosi a dati in tempo reale e potenti strumenti di visualizzazione, i responsabili IT possono monitorare in tempo reale la localizzazione, le prestazioni e lo stato di salute degli asset, eseguire aggiornamenti di sistema da remoto e assegnare compiti di manutenzione.
Per monitorare aspetti di software e componenti SaaS come le macchine virtuali (VM), le licenze software e le vulnerabilità, i responsabili IT si affidano a potenti strumento di monitoraggio automatizzato e piattaforme di observability dotate delle tecnologie più recenti.
La visibilità dei componenti e dei dispositivi SaaS aiuta a garantire che i servizi basati su abbonamento funzionino come sono stati progettati.
Gli ambienti IT moderni sono sempre più alimentati da asset virtuali altamente scalabili come VM, container e microservizi. Stabilire e mantenere la visibilità su questi tipi di asset è critico per ottimizzare l'allocazione delle risorse e stabilire un livello di sicurezza affidabile a livello aziendale.
Gli strumenti di gestione delle identità e degli accessi (IAM) dotati di visibilità sugli asset aiutano i team di sicurezza IT a convalidare l'identità degli utenti, sia umani che macchina, che tentano di accedere alle applicazioni e alle risorse aziendali.
La visibilità dell'identità è critica per aspetti della cybersecurity come il rilevamento delle minacce, la risposta agli incidenti e l'applicazione di politiche di sicurezza rigorose.
Per creare un programma efficace di visibilità degli asset IT, i team devono stabilire metriche quantificabili per misurare il successo. Ecco alcuni indicatori chiave di prestazioni (KPI) comunemente utilizzati per la visibilità degli asset:
Ecco uno sguardo più approfondito ad alcuni dei benefici più diffusi della visibilità degli asset IT moderni:
Stabilire una piena visibilità sullo stato di salute, sicurezza e prestazioni degli asset può essere una sfida. Ecco alcuni problemi comuni che le imprese si trovano ad affrontare:
Nonostante le sfide, l'implementazione di un programma di visibilità degli asset IT di successo è ancora a portata di mano per le aziende disposte a investire tempo e risorse. Ecco un approccio collaudato in cinque fasi per costruirne uno.
Prima di poter monitorare gli asset, le aziende devono sapere quanti ne hanno e dove si trovano. Il primo passo per creare un programma efficace di visibilità degli asset è fare una lista degli asset hardware, software e di rete che devono essere monitorati.
Durante questa fase, le aziende spesso si affidano a strumenti automatizzati di rilevamento degli asset in grado di scansionare le reti e raccogliere informazioni su endpoint, dispositivi IoT e risorse virtuali per il monitoraggio.
Per stabilire una visibilità completa dello stato di salute e delle prestazioni degli asset, i sistemi di gestione delle vulnerabilità e di sicurezza degli endpoint devono condividere i dati.
Le moderne piattaforme ITAM sono in genere dotate di una dashboard centralizzata in grado di consolidare le informazioni e visualizzarle in tempo reale, aiutando i manager a identificare le opportunità di manutenzione e ottimizzazione delle risorse.
L'automazione AI aiuta a garantire che tu raccolga e analizzi costantemente dati in tempo reale da asset critici. Automatizzare i workflow con gli strumenti e le tecnologie più recenti aiuta a rilevare dispositivi non autorizzati, vulnerabilità e minacce informatiche prima che risultino in una violazione dei dati.
Gli strumenti di automazione sono un aspetto fondamentale della moderna visibilità degli asset IT, rendendo la gestione del ciclo di vita degli asset più dinamica ed efficiente.
I programmi di visibilità degli asset IT di successo definiscono in modo esaustivo le loro politiche di sicurezza e dispongono di processi chiari per applicarle.
I gestori degli asset IT stabiliscono regole chiare riguardo alla proprietà, all'operatività e alla raccolta dati, costruendo framework che garantiscano la conformità agli standard di cybersecurity e privacy in tutti i territori rilevanti.
Con la prevalenza di strumenti di automazione tramite AI, può essere facile trascurare l'importanza dell'elemento umano quando si costruisce un programma di visibilità degli asset IT. Quando i team IT non vengono formati sugli strumenti e i sistemi affidati loro, anche i programmi di visibilità degli asset più ben pianificati falliscono.
I manager e i tecnici devono essere formati su come interpretare i dashboard, estrarre insight dai dati e integrare la visibilità degli asset nei loro processi decisionali e di procurement sin dall'inizio.
Stabilire la visibilità degli asset IT è un componente chiave per gestire un programma ITAM di successo ed è ampiamente utilizzato in molti settori. Ecco uno sguardo ad alcuni dei casi d'uso più comuni.
I team IT gestiscono le vulnerabilità degli asset monitorando e analizzando attentamente i dati degli asset per identificare quali sistemi e dispositivi sono maggiormente a rischio rispetto ad altri. Quando questi asset e le loro potenziali vulnerabilità vengono identificati, possono essere prioritizzati per patch e manutenzione in base all'impatto aziendale potenziale di un eventuale guasto o tempo di inattività.
Una forte visibilità degli asset IT aiuta in modo significativo la risposta agli incidenti, una misura della capacità dei processi e dei sistemi di un'organizzazione di rilevare e respingere i cyberattacchi. Il monitoraggio degli asset aiuta i team a isolare gli endpoint interessati, valutare il livello di sicurezza e implementare la correzione in risposta a un attacco in tempo reale, aumentando la probabilità di un ripristino tempestivo e di successo.
Durante un audit, la visibilità automatizzata aiuta a semplificare il processo di raccolta e la verifica dei report di inventario degli asset per dimostrare la conformità. Una visibilità solida e automatizzata degli asset può trasformare un approccio manuale e soggetto a errori alla risposta agli audit in uno automatizzato, continuo e altamente accurato, aiutando le organizzazioni a evitare costose multe.
Una forte visibilità degli asset aiuta a garantire che gli abbonamenti SaaS siano aggiornati, autorizzati e con licenze corrette. I programmi di visibilità degli asset IT possono monitorare le applicazioni cloud in tempo reale, riducendo i rischi di sicurezza, controllando i costi e aiutando i team a identificare l'uso non autorizzato delle applicazioni.
La visibilità degli asset migliora notevolmente la sicurezza degli endpoint su una rete fornendo un inventario accurato e completo di tutti i dispositivi e le applicazioni. Questo processo include dispositivi e applicazioni non gestiti, noti come "shadow IT", che gli aggressori potrebbero potenzialmente utilizzare in un attacco informatico. Potenti strumenti di visibilità degli asset IT aiutano i team IT a rilevare utenti non autorizzati e a chiudere le minacce alla sicurezza prima che si diffondano in una rete.
Qual è la differenza tra scoperta attiva e passiva?
La scoperta attiva si verifica quando una rete viene scansionata per dispositivi ed endpoint con query o sonde per identificare asset attivi. La scoperta passiva osserva il traffico di rete e identifica asset fisici e virtuali rilevandone l'attività.
In genere, i programmi di visibilità degli asset IT più efficaci combinano entrambi i metodi.
Qual è la differenza tra ITAM e CSAM?
L'ITAM (gestione degli asset IT) si concentra sugli aspetti contrattuali e operativi dei cicli di vita degli asset, dal procurement degli asset fino all'operatività, all'ottimizzazione e al ritiro.
La CSAM (gestione degli asset di cybersecurity) si concentra maggiormente sugli aspetti della gestione degli asset che influiscono direttamente sui risultati di sicurezza come vulnerabilità, conformità e livello di sicurezza.
Sebbene entrambe le pratiche prevedono la raccolta, l'analisi e la condivisione dei dati degli asset, l'ITAM è concentrata sui risultati aziendali mentre la CSAM è più attenta alla sicurezza.
Cosa dovrebbe essere incluso in un inventario degli asset IT?
Questi asset e risorse devono essere inclusi in un inventario completo degli asset:
Quali sono i cinque pilastri della gestione degli asset IT?
Ci sono cinque pilastri comunemente riconosciuti dell'ITAM:
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