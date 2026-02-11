Che cos'è la visibilità degli asset IT?

La visibilità dello stato di salute e delle prestazioni degli asset è una pietra miliare degli ambienti IT moderni, che consente di condividere i dati attraverso reti complesse che comprendono migliaia di dispositivi ed endpoint. Nuove tecnologie come intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML) hanno avuto un effetto trasformativo su come i team di sicurezza e manutenzione monitorano i loro asset.

In passato, l'infrastruttura IT era centralizzata, con asset fisici spesso conservati nello stesso spazio fisico. Tuttavia, le organizzazioni moderne si affidano a tecnologie e attrezzature più recenti e meno statiche come piattaforme SaaS, sensori IoT, dispositivi mobili e servizi basati su cloud, molti dei quali sono virtualizzati. Le soluzioni virtualizzate hanno superfici di attacco notevolmente più ampie, il che le rende più complesse da gestire.

La visibilità degli asset IT aiuta le organizzazioni a migliorare i processi principali che mantengono e proteggono gli asset fisici e virtuali, garantendo che funzionino a un livello elevato durante tutto il loro ciclo di vita.