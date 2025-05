Cos'è un cloud di dati?

Le organizzazioni che desiderano utilizzare l'intelligenza artificiale (AI) per scopi aziendali si affidano ai cloud di dati per avere una soluzione di storage centralizzata e altamente scalabile che consente l'elaborazione di enormi quantità di dati durante l'addestramento dei modelli AI. In un cloud moderno, testo, immagini, audio, video, sensoriali e altri tipi di dati possono essere memorizzati in modo sicuro ed essere facilmente accessibili da un luogo protetto.

I cloud di dati nel marketing (noti come marketing cloud) aiutano nella programmazione di funzionalità di AI all'avanguardia come analytics predittiva, elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e riconoscimento delle immagini in applicazioni avanzate. Ad esempio, Agentforce di Salesforce è una soluzione di AI che esegue azioni basate sui dati in più funzioni aziendali che in precedenza richiedevano l'intervento umano.1