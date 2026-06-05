Che cos'è la gestione continua dell'esposizione alle minacce (CTEM)?

Gartner ha introdotto il concetto di CTEM all'inizio del 2020, delineando un processo in cinque fasi per semplificare la gestione del rischio e renderla più completa: definizione, scoperta, definizione delle priorità, convalida e mobilitazione.

Il CTEM è una forma evoluta di gestione delle vulnerabilità, ovvero la pratica di base di identificare, valutare e dare priorità alle minacce. Integra la gestione tradizionale delle vulnerabilità con sofisticate funzionalità di prioritizzazione e validazione che permettono alle organizzazioni di identificare con precisione quali minacce siano le più pericolose in qualsiasi momento. Il CTEM monitora continuamente l'ecosistema IT, dando priorità alle correzioni in modo strettamente allineato con le priorità aziendali.

L'obiettivo del CTEM è abilitare una sicurezza proattiva concentrando le risorse di un'organizzazione sui rischi informatici che rappresentano le minacce più legittime e immediate all'ambiente. In questo modo, il CTEM può contribuire a ridurre lo stress da avvisi e il tempo medio di riparazione (MTTR).

I recenti progressi nell'informatica rendono un approccio proattivo alla sicurezza ancora più cruciale di prima. Gli analisti di Gartner hanno scritto nel maggio 20261 che Claude Mythos Preview e Project Glasswing di Anthropic "richiedono" un CTEM efficace. Analogamente, un report di IDC del marzo 20262 afferma che i processi CTEM in corso saranno cruciali per prepararsi alla crittografia post-quantistica.