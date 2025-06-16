Cos'è il cognitive computing?

8 minuti
Il cognitive computing è un campo dell'informatica in crescita che utilizza modelli informatici per simulare da vicino la cognizione umana o altri tipi di processi mentali umani al fine di risolvere problemi complessi che potrebbero avere risposte ambigue, incerte o comunque non specifiche.
Basato sugli ampi framework informatici dell'intelligenza artificiale (AI) e dell'elaborazione dei segnali, il cognitive computing combina una serie di discipline di machine learning (ML) con principi di interazione uomo-computer, tecniche di dialogo e generazione narrativa per creare macchine in grado di apprendere, ragionare e comprendere come gli umani. I sistemi di cognitive computing efficaci possono elaborare grandi quantità di dati per identificare modelli e relazioni al di là delle capacità umane.
Sebbene ci siano molte aree in cui i computer possono superare gli esseri umani, anche i sistemi di AI avanzati hanno ancora difficoltà con alcune attività, come la comprensione del linguaggio naturale e il riconoscimento di oggetti specifici. Il cognitive computing cerca di emulare i sistemi cognitivi del cervello umano (ad esempio, riconoscimento di schemi, riconoscimento vocale ecc.) per migliorare il processo decisionale. I sistemi di cognitive computing possono essere progettati per utilizzare set di dati dinamici in tempo reale e più fonti di informazioni in combinazione, inclusi input sensoriali come dati visivi, gestuali, uditivi o forniti da sensori.
Alcuni casi d'uso reali del cognitive computing includono analisi dei sentimenti, valutazione del rischio e forme di riconoscimento delle immagini, come il rilevamento degli oggetti e il riconoscimento facciale. Il cognitive computing è di particolare valore nei settori della robotica, della sanità, delle banche, della finanza e del retail.
L'obiettivo generale del cognitive computing è quello di sviluppare sistemi in grado di risolvere problemi complessi e in più fasi che in genere richiedono la cognizione umana. Questi tipi di problemi comportano in genere un riconoscimento di pattern di alto livello e dipendente dal contesto. Quando si tratta di attività come l'interpretazione del linguaggio o delle immagini, gli umani sono molto bravi a riconoscere gli indizi di contesto che possono informare un processo decisionale accurato. Questi tipi di attività possono essere molto più impegnativi per i sistemi informatici basati su regole.
I computer cognitivi, a differenza dei sistemi tradizionali, sono sviluppati per analizzare grandi quantità di dati non strutturati provenienti da varie fonti, con l'obiettivo specifico di generare insight accurati e preziosi attraverso un riconoscimento di pattern più sofisticato. I sistemi di cognitive computing efficaci sono in grado di interpretare testo (con caratteri regolari e irregolari), immagini e voce e sono persino in grado di stabilire connessioni tra tipi di dati eterogenei. Questi tipi di sistemi sono anche in grado di migliorare nel tempo, imitando il modo in cui gli esseri umani apprendono.
I modelli di cognitive computing sono più comunemente basati su reti neurali artificiali, ovvero un tipo di AI che utilizza strati di nodi, o neuroni artificiali, ispirati ai percorsi neurali del cervello umano. Questi tipi di reti sono in grado di migliorare nel tempo, imparando efficacemente da ogni dato che ricevono al fine migliorare il loro processo decisionale.
Sebbene le reti neurali possano essere potenti per tipi specifici di attività, i sistemi cognitivi incorporano spesso anche altri tipi di tecnologie basate su AI o adiacenti all'AI, come l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e il machine learning, per comprendere e interpretare meglio vari input e segnali.
I sistemi di cognitive computing sono progettati per combinare grandi quantità di dati provenienti da vari tipi di fonti. Per analizzare e valutare input diversi, e talvolta contrastanti, e fare inferenze informate basate sul contesto appreso, i sistemi cognitivi utilizzano varie tecnologie di autoapprendimento progettate per imitare l'intelligenza umana. Questi metodi includono analytics predittiva, analisi dei dati, mining dei big data e vari modelli di riconoscimento dei modelli per ottimizzare il processo decisionale.
L'addestramento dei tipi di algoritmi di machine learning utilizzati nei sistemi cognitivi richiede enormi quantità di dati strutturati e dati non strutturati. Durante la formazione, questi tipi di sistemi iniziano a identificare i modelli e, nel tempo, perfezionano le tecniche di trattamento dei dati per ottenere connessioni più rapide e accurate.
Ad esempio, un sistema AI addestrato a identificare diversi tipi di fiori può essere alimentato con un database che memorizza centinaia di migliaia di immagini diverse di fiori. Via via che al sistema vengono presentati più dati, la sua capacità di riconoscere differenze e somiglianze tra le varietà di fiori migliora e diventa più precisa e agile.
Tuttavia, un sistema addestrato a identificare i fiori basandosi solo su immagini di fiori potrebbe interpretare erroneamente alcuni indizi di contesto che le immagini non sono in grado di trasmettere. Per raggiungere capacità cognitive simili al processo decisionale umano, i sistemi di cognitive computing devono ibridare vari tipi di tecnologie e possedere determinati attributi specifici. Vale a dire che, per essere considerato un computer cognitivo, un sistema deve possedere i seguenti attributi.
I sistemi cognitivi devono essere in grado di reagire e adattarsi al cambiamento delle informazioni e devono essere sufficientemente flessibili da affrontare diversi tipi di sfide. I sistemi devono essere in grado di elaborare dati dinamici in tempo reale, adattandosi ai potenziali cambiamenti delle informazioni e dell'ambiente.
L'interazione uomo-computer è un elemento essenziale dei sistemi cognitivi. I sistemi cognitivi devono essere reattivi in modo che gli utenti siano in grado di adattare le proprie istruzioni via via che le esigenze cambiano ed evolvono. Ma i sistemi cognitivi devono anche essere in grado di interagire con altri tipi di tecnologia, come i dispositivi Internet of Things (IoT) e le piattaforme di cloud computing .
Le piattaforme di cognitive computing devono essere iterative, nel senso che possono identificare problemi o tipi di problemi unici. Inoltre, devono essere in grado di porre domande chiarificatrici o di saper estrarre ulteriori informazioni da fonti nuove o diverse. Per risolvere i problemi a più fasi in questo modo, devono essere stateful, il che significa che possono contenere informazioni rilevanti per situazioni simili che si sono verificate in precedenza e rivisitare gli stati passati.
La comprensione delle informazioni contestuali è una componente cruciale della cognizione umana. Affinché i sistemi cognitivi raggiungano una risoluzione dei problemi simile a quella umana, devono essere in grado di estrarre e identificare informazioni contestuali come sintassi, tempo, posizione, dominio e profili specifici dell'utente, attività ed esigenze. I sistemi cognitivi devono essere in grado di comprendere non solo il contesto in cui i dati vengono presentati, ma anche il contesto in cui i problemi vengono formulati.
I sistemi di cognitive computing vengono creati collegando diversi tipi di modelli informatici in un sistema ibrido in grado di approssimare meglio i processi di pensiero e l'intelligenza dell'essere umano. Questi modelli includono vari tipi di intelligenza artificiale e modelli adiacenti all'AI o correlati all'AI, come:
I recenti progressi nelle tecnologie AI hanno avuto un impatto importante sulle applicazioni di cognitive computing, dai programmi di AI generativa come ChatGPT e Midjourney alle auto a guida autonoma e molto altro. Alcune comuni applicazioni del cognitive computing nel mondo reale includono:
I popolari assistenti virtuali AI come Alexa, Siri e Google Assistant si affidano al cognitive computing per migliorare la propria utilità attraverso l'automazione e l'interattività. Assistenti come questi utilizzano sistemi di machine learning per elaborare il linguaggio naturale e personalizzare i propri suggerimenti al fine di fornire risultati migliori per i singoli utenti.
I sistemi di cognitive computing si sono dimostrati utili per molte applicazioni bancarie e finanziarie. I sistemi cognitivi sono utilizzati per monitorare condizioni economiche come le variabili della supply chain e le tendenze del mercato, al fine di prevedere e modellare sia le opportunità future che le potenziali crisi.
I sistemi di cognitive computing si sono dimostrati abili nell'analytics dei dati e nel riconoscimento dei modelli. Queste capacità sono state messe a frutto soprattutto nel campo della cybersecurity. Qui, gli specialisti utilizzano il cognitive computing per analizzare il comportamento degli utenti, come le transazioni finanziarie, al fine di segnalare i pattern di potenziali frodi e rischi.
I sistemi cognitivi sono stati utili nelle applicazioni retail. Rivenditori all'avanguardia come Amazon e Netflix utilizzano il cognitive computing per ottenere insight sulla cronologia degli acquisti degli utenti e fornire consigli migliori sui prodotti, in base agli interessi personali degli utenti.
I sistemi cognitivi sono stati utili anche nel servizio clienti in tutti i settori, dove alimentano chatbot avanzati che fungono da agenti virtuali. Questi agenti forniscono un supporto dettagliato e informato, con una una velocità e una scalabilità mai viste finora.
Uno dei sistemi cognitivi più famosi e di alto profilo è sicuramente IBM® Watson, salito alla ribalta partecipando al popolare quiz Jeopardy, mentre Deep Blue, il predecessore di Watson, ha scioccato il mondo quando è diventato il primo sistema informatico a battere un campione del mondo di scacchi.
L'iterazione odierna (IBM® watsonx) e le attuali applicazioni sono ancora più impressionanti. Un caso d'uso di rilievo è quello del settore sanitario, dove watsonx aiuta il personale medico a migliorare le diagnosi. Watsonx è in grado di accumulare e comprendere alcune delle ricerche più aggiornate e delle più complicate anamnesi dei pazienti e ha estrapolato con successo i piani terapeutici suggeriti per migliorare notevolmente l'assistenza ai pazienti.
