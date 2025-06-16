Cos'è il cognitive computing?

Basato sugli ampi framework informatici dell'intelligenza artificiale (AI) e dell'elaborazione dei segnali, il cognitive computing combina una serie di discipline di machine learning (ML) con principi di interazione uomo-computer, tecniche di dialogo e generazione narrativa per creare macchine in grado di apprendere, ragionare e comprendere come gli umani. I sistemi di cognitive computing efficaci possono elaborare grandi quantità di dati per identificare modelli e relazioni al di là delle capacità umane.

Sebbene ci siano molte aree in cui i computer possono superare gli esseri umani, anche i sistemi di AI avanzati hanno ancora difficoltà con alcune attività, come la comprensione del linguaggio naturale e il riconoscimento di oggetti specifici. Il cognitive computing cerca di emulare i sistemi cognitivi del cervello umano (ad esempio, riconoscimento di schemi, riconoscimento vocale ecc.) per migliorare il processo decisionale. I sistemi di cognitive computing possono essere progettati per utilizzare set di dati dinamici in tempo reale e più fonti di informazioni in combinazione, inclusi input sensoriali come dati visivi, gestuali, uditivi o forniti da sensori.

Alcuni casi d'uso reali del cognitive computing includono analisi dei sentimenti, valutazione del rischio e forme di riconoscimento delle immagini, come il rilevamento degli oggetti e il riconoscimento facciale. Il cognitive computing è di particolare valore nei settori della robotica, della sanità, delle banche, della finanza e del retail.