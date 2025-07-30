Che cos'è la resilienza delle applicazioni?

L'intelligenza artificiale (AI) e il machine learning (ML) stanno rimodellando il modo in cui le organizzazioni si approcciano alla resilienza. Queste tecnologie offrono nuovi e potenti strumenti per prevenire i tempi di inattività, ma introducono anche sfide uniche.

Una delle maggiori sfide è che i carichi di lavoro dell'AI richiedono una grande quantità di risorse. Molti modelli si basano su unità di elaborazione grafica (GPU), che sono sia costose che difficili da duplicare tra le regioni cloud. Ciò rende la ridondanza, una parte essenziale della resilienza, più difficile da raggiungere.

I sistemi di intelligenza artificiale possono anche fallire in modi inaspettati. Nel tempo, la loro precisione potrebbe peggiorare, un problema noto come deriva del modello. Oppure potrebbero ricevere input contraddittori, dati dannosi progettati per ingannare il sistema. Questi tipi di errori possono essere più difficili da prevedere e contenere.

Inoltre, quando le caratteristiche di AI rallentano o smettono di funzionare—un problema comune negli ambienti cloud a causa dei vincoli delle risorse o della latenza—il resto dell'applicazione deve comunque funzionare in modo affidabile, esercitando una maggiore pressione sulle strategie di degradazione.

Allo stesso tempo, l'AI offre importanti casi d'uso per migliorare la resilienza:

L'analytics predittiva prevede i fallimenti futuri analizzando modelli e tendenze storici. Questo aiuta i team a sostituire in modo proattivo l'hardware o ad adeguare le risorse prima che si verifichino problemi, ad esempio prevedendo i guasti del disco con giorni di anticipo in base all'andamento della temperatura e del tasso di errore.

La correzione intelligente utilizza l'AI per prendere decisioni di ripristino più intelligenti. Mentre i sistemi automatizzati tradizionali potrebbero semplicemente riavviare un servizio non funzionante, la correzione basata sull'AI può analizzare i modelli per scegliere la strategia di ripristino ottimale, ad esempio reindirizzando il traffico verso regioni meno cariche o ridimensionando le risorse in base alla domanda prevista.

Il rilevamento delle anomalie consente all'AI di identificare in tempo reale che il monitoraggio basato su regole potrebbe non notare, come ad esempio combinazioni insolite di metriche che segnalano un problema emergente anche quando le singole metriche sembrano normali.

I test basati sull'AI consentono ai team DevOps di utilizzare l'AI per simulare scenari di errore più complessi nelle fasi iniziali del processo di sviluppo del software.

In breve, sebbene l'AI introduca nuove complessità, allo stesso tempo può consentire un recupero più veloce, un monitoraggio più intelligente e applicazioni complessivamente più resilienti, soprattutto se integrate in ambienti cloud-native e pipeline DevOps.