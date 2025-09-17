Cos'è la distribuzione delle applicazioni?

La distribuzione delle applicazioni, nota anche come application-delivery-as-a-service, porta le applicazioni web agli utenti finali utilizzando una gamma di tecnologie e risorse di computing, tra cui data center, reti e componenti basati su cloud.
Nota anche semplicemente come distribuzione di app, aiuta a migliorare le prestazioni, la funzionalità e l'esperienza utente delle applicazioni senza richiedere alle aziende di installare e mantenere da sole l'infrastruttura sottostante.
La moderna distribuzione delle applicazioni consente ai responsabili IT di distribuire il traffico delle applicazioni tra server, data center e cloud per garantire prestazioni elevate. Dal supporto del lavoro da remoto al supporto delle esperienze digitali che promuovono il coinvolgimento del cliente, la distribuzione delle applicazioni è diventata fondamentale per le strategie di molte organizzazioni di successo.
La distribuzione delle applicazioni è stata costretta a evolversi di recente per stare al passo con gli sviluppi di nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale (AI) e l'Internet of Things (IoT). In passato implementata principalmente su data center on-premise e server di applicazioni, ora può essere implementata in ambienti cloud come AWS, Azure e IBM Cloud.
Mentre le organizzazioni continuano a modernizzarsi per stare al passo con le richieste del mercato, la distribuzione delle applicazioni continua a svolgere un ruolo importante nelle iniziative di trasformazione digitale. Aiutandole ad utilizzare le tecnologie più recenti, consente alle organizzazioni di scoprire insight, semplificare i processi e migliorare i risultati più facilmente.
La distribuzione delle applicazioni agli utenti finali in un ambiente moderno e completamente digitale si basa su pratiche DevOps moderne, ovvero la combinazione di sviluppo software (dev) e operazioni IT (ops).Ecco uno sguardo più ravvicinato ai più importanti componenti e tipi di distribuzione delle applicazioni, così come alle pratiche DevOps che ne consentono il funzionamento.
Le soluzioni di distribuzione delle applicazioni sono generalmente descritte in tre categorie:
On-premise
I servizi di distribuzione delle applicazioni on-premise sono configurati e gestiti dall'infrastruttura IT dell'organizzazione, come un data center o un ambiente cloud privato.
La distribuzione delle applicazioni on-premise è più adatta alle aziende che richiedono un elevato livello di controllo e personalizzazione, ad esempio settori con requisiti di conformità rigorosi come l'assistenza sanitaria e la finanza.
Sebbene l'infrastruttura di distribuzione delle applicazioni on-premise offra un maggiore controllo, è spesso più costosa, meno flessibile e scalabile rispetto agli approcci basati su cloud.
Basata sul cloud
Le soluzioni di distribuzione delle applicazioni basate su cloud utilizzano la potenza di calcolo e la scalabilità del cloud per fornire una soluzione altamente flessibile e scalabile. La distribuzione delle applicazioni basata su cloud consente alle organizzazioni di scalare la potenza di calcolo e le risorse di rete secondo le variazioni dei workload, senza influire sulle prestazioni delle applicazioni.
Inoltre, le tariffe pay-as-you-go basate su cloud sono spesso più convenienti rispetto all'investimento iniziale richiesto per installare e mantenere un'infrastruttura di distribuzione delle applicazioni on-premise.
Ibrido
L'approccio ibrido alla distribuzione delle applicazioni unisce i benefici dell'infrastruttura on-premise con la scalabilità, la flessibilità e i risparmi del cloud. I responsabili IT possono prendere decisioni sull'indirizzamento del traffico in tempo reale e aumentare o diminuire le risorse secondo necessità, affidandosi anche a data center on-premise per determinati workload.
Le soluzioni ibride di distribuzione delle applicazioni consentono alle organizzazioni di raggiungere un equilibrio efficace tra risorse cloud e on-premise, ottimizzando la disponibilità, le prestazioni e la scalabilità delle applicazioni.
La distribuzione delle applicazioni è diventata una disciplina fondamentale per la maggior parte dei reparti IT moderni. Ecco alcuni dei benefici che offre a livello aziendale.
Attraverso l'uso efficace del caching, dell'offload e del bilanciamento del carico, la distribuzione delle applicazioni aiuta a migliorare la reattività e le prestazioni delle applicazioni su cui le aziende fanno affidamento per le funzioni core business.
Le tecniche di accelerazione delle applicazioni, come la compressione e l'ottimizzazione del protocollo, migliorano le prestazioni delle applicazioni e l'esperienza dell'utente finale, indipendentemente dai requisiti del workload.
Le organizzazioni utilizzano la distribuzione delle applicazioni per migliorare il loro livello di sicurezza contro un'ampia gamma di attacchi informatici, tra cui distributed denial-of-service (DDos) ed SQL injection (SQLi). Adottando un approccio proattivo alla prevenzione delle violazioni dei dati, la distribuzione delle applicazioni protegge utenti e dispositivi da un'ampia gamma di minacce potenzialmente costose.
Secondo il più recente report Cost of a Data Breach di IBM, l'anno scorso il costo medio globale di una violazione dei dati è stato di 4,4 milioni di dollari.
Gli approcci ibridi e basati sul cloud per la distribuzione delle applicazioni sono altamente scalabili. Questi approcci consentono ai team IT di accedere a risorse di calcolo virtuali illimitate attraverso il cloud, permettendo loro di rispondere alle esigenze di qualsiasi workload quasi in tempo reale.
La scalabilità delle soluzioni di distribuzione delle applicazioni cloud e ibride consente alle organizzazioni di qualsiasi dimensione e con diverse restrizioni di budget di trarre beneficio dalla moderna distribuzione delle applicazioni.
Ora che le applicazioni supportano più funzioni aziendali, i tempi di inattività possono avere gravi conseguenze per le aziende, come la perdita della reputazione del brand e la diminuzione della fiducia da parte dei clienti.
Le soluzioni avanzate di distribuzione delle applicazioni garantiscono un'elevata disponibilità su un'ampia gamma di app, riducendo il rischio di tempo di inattività con failover, ridondanza e avvisi in tempo reale quando i workload aumentano.
Infine, la distribuzione delle applicazioni aiuta le aziende a offrire esperienze migliorate ai clienti che si affidano a loro. Che si tratti di fornire un'app che monitora la pressione sanguigna a distanza o che ricorda a un paziente quando è il momento di assumere un determinato farmaco o di offrire un'esperienza visiva straordinaria nel gioco del momento, un'efficace distribuzione delle applicazioni è alla base di molte delle capacità fondamentali delle aziende digitali di successo.
Sebbene ci siano molti benefici nell'implementare la distribuzione delle applicazioni a livello aziendale, ci sono anche alcuni svantaggi. Ecco alcune delle problematiche persistenti che la tecnologia deve affrontare via via che si evolve per soddisfare le esigenze dei moderni ambienti di computing.
L'avvento di nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale generativa (gen AI) e l'IoT ha aumentato la domanda di infrastrutture di rete, mettendo alla prova i limiti delle soluzioni di distribuzione delle applicazioni.
L'indirizzamento e il bilanciamento del traffico delle applicazioni, poiché la quantità di dati trasferiti tra le reti aumenta in modo esponenziale, può essere difficile. Inoltre, a volte può comportare un aumento della latenza, scarse prestazioni dell'applicazione ed esperienze utente non ottimali.
Le applicazioni ad alte prestazioni come quelle che le aziende utilizzano per portare a termine i propri processi core business espandono anche le superfici di attacco, che sono una misurazione delle vulnerabilità in un sistema. Ogni nuovo componente o soluzione tecnologica utilizzata per rendere un'applicazione più efficace crea anche nuove vulnerabilità che i criminali informatici possono utilizzare.
Di conseguenza, le organizzazioni moderne devono investire molto nella protezione delle proprie applicazioni quanto nell'ottimizzazione del processo della loro distribuzione.
Molte applicazioni moderne create per utilizzare tecnologie più recenti come AI e cloud non si integrano bene con le infrastrutture legacy. Ad esempio, è improbabile che un chatbot basato su AI che dipende da dati in tempo reale e da un'infrastruttura scalabile basata su cloud funzioni in un'architettura IT tradizionale on-premise.
Per garantire le alte prestazioni e la scalabilità delle applicazioni in diversi ambienti, le organizzazioni devono eseguire test rigorosi durante i cicli DevOps e identificare e risolvere eventuali problemi con l'infrastruttura legacy prima del rilascio.
Nonostante la disponibilità di strumenti che forniscono visibilità end-to-end sulle prestazioni delle applicazioni, molte soluzioni di distribuzione delle applicazioni hanno ancora difficoltà con l'accuratezza dell'analytics e delle reportistica. In genere, questi problemi non hanno a che fare con l'efficacia delle soluzioni stesse, bensì con l'enorme volume di dati da cui dipendono le applicazioni moderne. I problemi sono anche legati alla difficoltà di integrare, elaborare e analizzare i dati in modo da fornire insight significativi.
Le soluzioni di distribuzione delle applicazioni sono diventate fondamentali per la maggior parte degli ambienti IT moderni, poiché supportano i processi core business delle organizzazioni. Dal lavoro da remoto alla collaborazione tra dipendenti, fino all'offerta di nuove esperienze al cliente, diamo uno sguardo ai principali casi d'uso della distribuzione delle applicazioni.
La distribuzione delle applicazioni è alla base di alcune delle piattaforme di e-commerce di maggior successo al mondo, tra cui Square, Shopify e Wix. Le organizzazioni si affidano a varie soluzioni di distribuzione delle applicazioni per creare e distribuire app che supportano le transazioni online, interagire con nuove basi di clienti, ottimizzare complesse supply chain globali e molto altro.
Le applicazioni di tecnologia finanziaria, più comunemente note come fintech, dipendono dalla distribuzione delle applicazioni per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui retail banking, gestione del portfolio e molto altro. Le app fintech richiedono l'elevata disponibilità, la sicurezza e la reattività in tempo reale fornite dalle moderne soluzioni di distribuzione delle applicazioni.
Le soluzioni di distribuzione delle applicazioni sono diventate critiche per le aziende di social media che desiderano utilizzare le tecnologie più recenti per creare nuove esperienze del cliente. Milioni di utenti in tutto il mondo utilizzano app di social media come Snapchat, TikTok e Instagram per consumare e creare contenuti ogni secondo. La distribuzione delle applicazioni garantisce che possano accedere ai propri contenuti in modo rapido e sicuro dal dispositivo preferito.
Dai fitness tracker ai pacemaker, fino alle applicazioni che consentono agli operatori di emergenza di accedere alle cartelle cliniche dei pazienti da remoto, le organizzazioni sanitarie dipendono ormai dalla distribuzione delle applicazioni per alcune delle loro funzionalità più avanzate. Gli ADN affidabili, ad esempio, consentono a potenti applicazioni sanitarie di trasmettere in modo sicuro dati riservati quasi in tempo reale, migliorando l'assistenza da remoto e garantendo la conformità alle normative sulla sovranità dei dati.
Gli strumenti di distribuzione delle applicazioni aiutano le aziende a offrire ai propri dipendenti nuovi modi per migliorare la collaborazione e la produttività sia on-premise che da remoto. Nell'ultimo decennio, applicazioni come Asana, Slack e Google Docs hanno utilizzato le soluzioni di distribuzione delle applicazioni per automatizzare e semplificare il modo in cui i dipendenti condividono le informazioni, collaborano in tempo reale e registrano gli orari di entrata e uscita.
