Cos'è la distribuzione delle applicazioni?

Gli strumenti di distribuzione delle applicazioni aiutano le aziende a offrire ai propri dipendenti nuovi modi per migliorare la collaborazione e la produttività sia on-premise che da remoto. Nell'ultimo decennio, applicazioni come Asana, Slack e Google Docs hanno utilizzato le soluzioni di distribuzione delle applicazioni per automatizzare e semplificare il modo in cui i dipendenti condividono le informazioni, collaborano in tempo reale e registrano gli orari di entrata e uscita.