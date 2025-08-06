Cos'è Apache Pulsar?

Apache Pulsar è una piattaforma di messaggistica distribuita e streaming open source e cloud-native Sebbene Apache Kafka sia da tempo lo standard per l'event streaming in tempo reale e l'elaborazione dei dati, Apache Pulsar si è imposto come potente alternativa nell'ultimo decennio.

Poiché le aziende devono affrontare ambienti IT e di dati sempre più complessi, si affidano a piattaforme di messaggistica e di streaming per garantire uno scambio di dati rapido e affidabile tra applicazioni, sistemi e servizi. Ora che l'analytics dei dati in tempo reale sta diventando un fattore critico per ottenere insight fruibili, accelerare la velocità del data streaming e dell'elaborazione dei dati è una priorità assoluta. Secondo i dati IDC del 2025, le aziende intervistate indicano che, nel 63% dei casi d'uso, è necessario elaborare i dati in pochi minuti perché siano utili.

Pulsar combina le caratteristiche dei sistemi di messaggistica tradizionali con quelle dei sistemi di publish/subscribe, rendendolo particolarmente adatto per casi d'uso come microservizi, messaggistica istantanea e integrazione dei dati. Una serie di funzionalità e vantaggi, tra cui replica geografica, multi-tenancy e storage su più livelli, aumentano la versatilità di Pulsar.

Originariamente sviluppato presso Yahoo e reso open source dalla Apache Software Foundation nel 2016, Apache Pulsar ora gestisce centinaia di miliardi di eventi al giorno per le principali organizzazioni.