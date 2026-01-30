Podcast

Temukan semua podcast Think

Bergabunglah dengan kami saat kami melintasi ranah AI mutakhir, mempelajari aplikasi IBM® praktis, dan dapatkan kebijaksanaan dari visioner teknologi terdepan yang mengarahkan metamorfosis perusahaan. Benamkan diri Anda dalam koleksi podcast Think untuk mengimbangi lingkungan business solutions cerdas yang berkembang yang didukung oleh IBM®. 🎙 ️

Jelajahi acara kami di bawah ini.
Sampul episode untuk Smart Talks with IBM Musim 6 Episode 6 dengan NASA.
NASA dan AI: Menguraikan Alam Semesta Kita Dengarkan sekarang
ilustrasi beberapa overlay balon ucapan dengan teks ”Smart Talks with IBM”
NASA dan AI: Menguraikan Alam Semesta Kita
Seni vektor dengan garis-garis paralel dan huruf-huruf AI, dan teks overlay: Cara Kerja AI Think Podcast
Membawa manajemen kekayaan yang lebih cerdas dan mudah diakses melalui AI agen
“Techsplainers” ditulis di atas persegi panjang kuning dan merah muda, kata dipisahkan oleh panah ke depan
Apa itu DevOps?
Ilustrasi dengan gaya tulisan tangan dari bagan alur pada selembar kertas grafik, dengan judul Mixture of Experts
Sorotan AI CES 2026: NVIDIA Rubin & gadget liar
Lingkaran konsentris ungu dengan teks overlay Intelijen keamanan
Tampilan baru tentang hadiah bug, tim merah AI, dan resolusi Tahun Baru kami
Karya seni podcast think Techsplainers
Apa itu komputasi quantum?
Visual sampul podcast think Mixture of Experts
Tahun AI dalam ulasan: Tren membentuk tahun 2026
Karya seni podcast intelijen keamanan
Mengapa biaya peretasan di Amerika sangat mahal
Karya seni podcast think Techsplainers
Apa itu Full Stack Observability?
Visual sampul podcast think Mixture of Experts
Pembuatan kode AI: Menang, gagal, dan masa depan
Karya seni podcast intelijen keamanan
Kisah keamanan siber yang menentukan tahun 2025
Gradien merah muda ke biru, dengan teks overlay: The Coherence Times, podcast quantum
Kapan komputer quantum akan mengalahkan komputer klasik?
Karya seni podcast Cara Kerja AI
Bagaimana UFC menggunakan AI untuk mengubah data menjadi insight real-time
Karya seni podcast The Coherence Times
Menggunakan komputer quantum untuk mengungkap misteri fisika quantum
Judul Transformers di atas empat gambar dalam kotak 2x2: jarum dengan benang biru digital, tangan laki-laki sedang menulis di papan tulis, seorang wanita dengan rambut coklat keriting tersenyum, daun diperbesar menunjukkan struktur seperti urat.
Transformers Terjadi Satu: Rapid Fire dengan Ann Funai
Ilustrasi podcast Transformers
Dari Gajah hingga Agen AI: Panduan Bertahan Hidup CXO

Jelajahi hub podcast

Ai in Action

Bergabunglah dengan pembawa acara David Levy saat ia duduk bersama pakar dari IBM® dan lainnya untuk memahami bagaimana AI mengubah cara mereka melakukan bisnis. Baik Anda memulai perjalanan AI atau ingin mempercepatnya, setiap episode menawarkan insight berharga untuk setiap tahap—mulai dari implementasi dan pengoptimalan hingga poin-poin penting dan hasil.

 Tonton semua episode Cara Kerja AI
Mixture of Experts

Dengarkan diskusi mendalam tentang tren AI terbaru, inovasi, dan dampaknya terhadap bisnis. Dipandu oleh Tim Hwang, podcast ini menawarkan perpaduan yang seimbang antara keahlian dan analisis tentang segala hal, mulai dari penelitian terobosan hingga aplikasi praktis.

 Tonton semua episode Mixture of Experts
Security Intelligence

Jelajahi Security Intelligence, podcast mingguan yang menggabungkan berita keamanan siber terbaru dan percakapan mendalam dengan praktisi di lapangan.

 Tonton semua episode Intelijen Keamanan
Thumbnail untuk podcast Smart Talks with IBM, dengan Jay Gambetta dan Malcolm Gladwell berbincang dan teks overlay NASA dan AI: Memecahkan kode alam semesta kita
Smart Talks

Bergabunglah dengan Malcolm Gladwell, penulis dan pembawa acara Revisionis History, untuk Smart Talks with IBM® saat ia berbicara dengan visioner yang secara kreatif menerapkan teknologi dalam bisnis untuk mendorong perubahan dan mengubah industri mereka. Musim ini, Smart Talks with IBM® mulai berjalan. Kami meninggalkan studio untuk melihat secara langsung bagaimana para klien IBM® menggunakan kecerdasan buatan untuk mengubah cara mereka berbisnis. Ini adalah tampilan baru di balik tirai teknologi, di mana ide-ide besar bertemu dengan solusi mutakhir.

 Saksikan semua episode Smart Talks
The Coherence Times

Podcast Coherence Times berfungsi untuk memecah dunia quantum yang menantang menjadi pelajaran mendasar yang mengeksplorasi tantangan dan terobosan teknologi generasi yang menentukan era ini. 

 Tonton semua episode The Coherence Times
Transformers

Jelajahi Transformers, podcast yang menekankan tantangan dunia nyata dan pelajaran transformatif melalui diskusi teoretis. Masuki dunia CIO, CTO, dan rekan-rekan mereka saat mereka bekerja dengan teknologi dan informasi dengan kecepatan yang terus meningkat.

 Tonton semua episode Transformers
Ai in Action

Bergabunglah dengan pembawa acara David Levy saat ia duduk bersama pakar dari IBM® dan lainnya untuk memahami bagaimana AI mengubah cara mereka melakukan bisnis. Baik Anda memulai perjalanan AI atau ingin mempercepatnya, setiap episode menawarkan insight berharga untuk setiap tahap—mulai dari implementasi dan pengoptimalan hingga poin-poin penting dan hasil.

 Tonton semua episode Cara Kerja AI
Mixture of Experts

Dengarkan diskusi mendalam tentang tren AI terbaru, inovasi, dan dampaknya terhadap bisnis. Dipandu oleh Tim Hwang, podcast ini menawarkan perpaduan yang seimbang antara keahlian dan analisis tentang segala hal, mulai dari penelitian terobosan hingga aplikasi praktis.

 Tonton semua episode Mixture of Experts
Security Intelligence

Jelajahi Security Intelligence, podcast mingguan yang menggabungkan berita keamanan siber terbaru dan percakapan mendalam dengan praktisi di lapangan.

 Tonton semua episode Intelijen Keamanan
Thumbnail untuk podcast Smart Talks with IBM, dengan Jay Gambetta dan Malcolm Gladwell berbincang dan teks overlay NASA dan AI: Memecahkan kode alam semesta kita
Smart Talks

Bergabunglah dengan Malcolm Gladwell, penulis dan pembawa acara Revisionis History, untuk Smart Talks with IBM® saat ia berbicara dengan visioner yang secara kreatif menerapkan teknologi dalam bisnis untuk mendorong perubahan dan mengubah industri mereka. Musim ini, Smart Talks with IBM® mulai berjalan. Kami meninggalkan studio untuk melihat secara langsung bagaimana para klien IBM® menggunakan kecerdasan buatan untuk mengubah cara mereka berbisnis. Ini adalah tampilan baru di balik tirai teknologi, di mana ide-ide besar bertemu dengan solusi mutakhir.

 Saksikan semua episode Smart Talks
The Coherence Times

Podcast Coherence Times berfungsi untuk memecah dunia quantum yang menantang menjadi pelajaran mendasar yang mengeksplorasi tantangan dan terobosan teknologi generasi yang menentukan era ini. 

 Tonton semua episode The Coherence Times
Transformers

Jelajahi Transformers, podcast yang menekankan tantangan dunia nyata dan pelajaran transformatif melalui diskusi teoretis. Masuki dunia CIO, CTO, dan rekan-rekan mereka saat mereka bekerja dengan teknologi dan informasi dengan kecepatan yang terus meningkat.

 Tonton semua episode Transformers
Podcast Think yang mengutamakan audio pertama Techsplainers

Mencari cara cepat dan cerdas untuk tetap terdepan dalam AI dan teknologi? Techsplainers by IBM® memberikan insight baru setiap hari kerja—Senin hingga Jumat—tentang topik yang sedang tren seperti AI generatif, AI agen, keamanan siber, dan data untuk AI, semuanya dijelaskan dengan jelas dan sederhana.

 Mulai mendengarkan

Episode kami yang paling banyak ditonton

Tonton di bawah topik yang paling banyak dimainkan bulan ini.
Kami menyertakan:

  • AI Agen
  • Transformasi Bisnis
  • Cyber security
Mixture of Experts | 4 Juli 2025 Akankah agen AI menjalankan semua bisnis?

Tonton episode 62
Smart Talks | 9 September 2025 Ferrari Fandom, Supercharged by AI

Dengarkan episode 3
Transformers | 17 September 2025 Manusia, kemitraan & agen AI

Tonton episode 9
Cara Kerja AI | 23 September 2025 Pekerjaan industri ditata ulang dengan AI dan robotika

Tonton episode 13
Transformers | 15 Oktober 2025 Mitra, teknologi, dan pajak: Mendorong transformasi dengan EY dan IBM®

Tonton episode 10
Transformers | 17 September 2025 Manusia, kemitraan & agen AI

Tonton episode 9
Smart Talks | 28 Okt 2025 Menciptakan Bisnis yang Lebih Cerdas dengan AI dan Quantum

Dengarkan episode 4
Transformers | 20 Agustus 2025 Menskalakan Kesetaraan Kesehatan dengan Inovasi Digital

Tonton episode 7
Intelijen Keamanan | 1 Okt 2025 Cara menipu agen AI

Tonton episode 4
Transformers | 3 September 2025 Siber, penjualan & AI

Tonton episode 8
Techsplainers | 1 Desember 2025 Apa yang dimaksud dengan pelanggaran data?

Dengarkan episode 16
Mixture of Experts | 1 Agustus 2025 Mode studi ChatGPT, beralih dari UX ke AX dan Laporan Biaya Pelanggaran Data 2025

Tonton episode 66
Mixture of Experts | 4 Juli 2025 Akankah agen AI menjalankan semua bisnis?

Tonton episode 62
Smart Talks | 9 September 2025 Ferrari Fandom, Supercharged by AI

Dengarkan episode 3
Transformers | 17 September 2025 Manusia, kemitraan & agen AI

Tonton episode 9
Cara Kerja AI | 23 September 2025 Pekerjaan industri ditata ulang dengan AI dan robotika

Tonton episode 13
Transformers | 15 Oktober 2025 Mitra, teknologi, dan pajak: Mendorong transformasi dengan EY dan IBM®

Tonton episode 10
Transformers | 17 September 2025 Manusia, kemitraan & agen AI

Tonton episode 9
Smart Talks | 28 Okt 2025 Menciptakan Bisnis yang Lebih Cerdas dengan AI dan Quantum

Dengarkan episode 4
Transformers | 20 Agustus 2025 Menskalakan Kesetaraan Kesehatan dengan Inovasi Digital

Tonton episode 7
Intelijen Keamanan | 1 Okt 2025 Cara menipu agen AI

Tonton episode 4
Transformers | 3 September 2025 Siber, penjualan & AI

Tonton episode 8
Techsplainers | 1 Desember 2025 Apa yang dimaksud dengan pelanggaran data?

Dengarkan episode 16
Mixture of Experts | 1 Agustus 2025 Mode studi ChatGPT, beralih dari UX ke AX dan Laporan Biaya Pelanggaran Data 2025

Tonton episode 66

Temukan lebih banyak konten teknis

Dari webinar hingga galeri video untuk pendidikan, klik di bawah ini untuk menjelajahi katalog audiovisual konten teknis kami

 Jelajahi lebih lanjut video Jelajahi Akademi AI
Manusia memantau pusat data US Open dengan beberapa layar
Video
Tampilan atas tangan orang yang mengetik di laptop modern
Webinar
Dua wanita dalam pakaian bisnis berdiri di belakang pagar
Akademi AI
Tampilan atas tangan seseorang memegang telepon dengan artikel tentang AI dan bisnis di layar.
Berita
Tetap terhubung

Pelajari tentang berita AI dan teknologi terbaru—temukan apa artinya bagi Anda dan bisnis Anda. Berlangganan buletin Think 📩.

 Berlangganan ke IBM® Research YouTube Berlangganan IBM® Technology YouTube