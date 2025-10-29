Strategi migrasi Kubernetes dan praktik terbaik

Awalnya dikembangkan oleh Google, Kubernetes adalah platform orkestrasi kontainer sumber terbuka yang dikelola oleh Cloud Native Computing Foundation (CNCF) sejak tahun 2015. Juga dikenal sebagai k8s atau kube, platform ini menjadwalkan dan mengotomatiskan penerapan, manajemen, dan penskalaan aplikasi kontainer.

Sebelum Kubernetes, aplikasi biasanya berjalan di server khusus atau mesin virtual (VM), yang membuat penskalaan menjadi mahal dan memakan waktu.

Dalam pengaturan kontainer modern, mesin waktu proses (biasanya Docker) memungkinkan pengembang untuk membangun, menerapkan, menjalankan, memperbarui, dan mengelola kontainer. Kubernetes menyediakan lapisan orkestrasi yang diperlukan untuk mengelola ratusan atau ribuan kontainer dalam skala besar. Saat ini, Docker dan Kubernetes adalah alat kontainerisasi terkemuka.

Penerapan Kubernetes terjadi melalui klaster yang terdiri dari node—masing-masing mewakili mesin fisik atau VM. Setiap klaster memiliki node utama yang mengelola bidang kontrol (termasuk server API dan basis data etcd). Aplikasi Kubernetes berjalan di pod, yang merupakan unit terkecil yang dapat diterapkan. Aplikasi ini biasanya berisi kontainer berbasis Linuxyang berbagi penyimpanan dan sumber daya lainnya.

Fitur-fitur utama Kubernetes mencakup penerapan untuk mengelola siklus hidup aplikasi dan kumpulan replika, DNS dan jaringan untuk penyediaan layanan, dan ruang nama untuk isolasi sumber daya. Server API Kubernetes (diakses melalui alat baris perintah kubectl) mengelola konfigurasi dan mengatur komunikasi antar komponen. Volume persisten menangani kebutuhan penyimpanan.

Kubernetes adalah sumber terbuka, yang memungkinkan organisasi untuk menghindari vendor lock-in. DevOps dan tim lainnya mendapatkan manfaat dari komunitas global yang menyumbangkan perbaikan dan patch keamanan. Semua penyedia layanan cloud utama menawarkan layanan Kubernetes terkelola, termasuk Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform dan IBM Cloud®.