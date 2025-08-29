Strategi penerapan yang dipilih organisasi dapat menyukseskan atau menghancurkan peluncuran aplikasi. Di lingkungan Kubernetes, keputusan berdampak langsung pada ketersediaan aplikasi, kecepatan pengembangan, dan biaya operasional.

Perbedaan antara peluncuran yang lancar dan bencana pada penerapan sering kali berujung pada pemilihan pendekatan yang tepat untuk kebutuhan aplikasi tertentu dan toleransi risiko.

Dengan adopsi Kubernetes yang terus berkembang, pilihan penerapan strategis menjadi semakin penting bagi tim DevOps dan juga hasil bisnis.

Survei Cloud Native Computing Foundation (CNCF) menemukan bahwa 93% organisasi menggunakan, merintis, atau mengevaluasi Kubernetes.1 Setiap strategi penerapan Kubernetes memiliki kekurangan yang berbeda antara kecepatan, keamanan, dan penggunaan sumber daya.