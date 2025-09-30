Apa yang dimaksud dengan jaringan Kubernetes?

Nama Kubernetes berasal dari bahasa Yunani, yang berarti juru mudi atau pilot. Berdasarkan Borg, platform orkestrasi kontainer internal Google, Kubernetes diperkenalkan ke publik sebagai alat sumber terbuka pada tahun 2014. Pada tahun yang sama, Google menyumbangkan Kubernetes ke Cloud Native Computing Foundation (tautan berada di luar ibm.com), sebuah pusat komputasi awan yang bersifat sumber terbuka dan netral terhadap vendor. Sejak saat itu, Kubernetes telah menjadi alat orkestrasi kontainer yang paling banyak digunakan untuk menjalankan beban kerja berbasis kontainer di seluruh dunia.

Kubernetes, disebut juga sebagai "k8s" atau "kube", didesain secara eksplisit untuk mengotomatiskan pengelolaan kontainer, yaitu unit standar perangkat lunak yang mengemas kode dan semua ketergantungannya. Alat orkestrasi ini sangat dihargai karena dapat berjalan dengan cepat dan andal di lingkungan infrastruktur apa pun, baik on premises, cloud pribadi, cloud publik, maupun cloud hibrida.

Tidak seperti mesin virtual (VM) yang memvirtualisasikan perangkat keras fisik, kontainer memvirtualisasikan sistem operasi (seperti Linux atau Windows). Setiap kontainer hanya menampung pustaka dan ketergantungan aplikasi. Karena kontainer berbagi kernel sistem operasi yang sama dengan host, kontainer dianggap ringan, cepat, dan portabel.

Kubernetes dan ekosistem layanan, dukungan, dan alatnya telah menjadi fondasi untuk infrastruktur cloud modern dan modernisasi aplikasi. Semua penyedia cloud utama, termasuk Amazon Web Services (AWS), Google, Microsoft, IBM, dan Red Hat, mengintegrasikan Kubernetes dalam platform cloud mereka untuk meningkatkan kemampuan Platform-as-a-Service (PaaS ) dan Infrastructure-as-a-Service (IaaS ).