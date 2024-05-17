Tag
4 metrik utama yang perlu diketahui saat memantau aplikasi layanan mikro yang berjalan di Kubernetes

3 anggota tim mengamati manajer mereka mempresentasikan rencana proyek di gedung perkantoran modern

Memahami cara kerja aplikasi layanan mikro di Kubernetes penting dalam pengembangan perangkat lunak. Pada artikel ini, kita akan membahas mengapa mengamati aplikasi layanan mikro di Kubernetes sangat penting dan beberapa metrik yang harus Anda fokuskan sebagai bagian dari strategi pengamatan Anda.

Mengapa Anda harus mengamati kesehatan layanan mikro yang berjalan di Kubernetes dan apa saja metrik Kubernetes yang harus Anda pantau?

Bayangkan platform e-commerce besar yang memanfaatkan arsitektur layanan mikro yang diterapkan pada klaster Kubernetes. Setiap layanan mikro, yang bertanggung jawab atas fungsionalitas tertentu seperti manajemen inventaris, pemrosesan pesanan, dan penanganan pembayaran, beroperasi secara independen dan berkomunikasi dengan orang lain melalui API yang penting untuk pertumbuhan bisnis/layanan Anda.

Di lingkungan yang begitu kompleks, memastikan operasi yang mulus dan mendeteksi masalah secara proaktif menjadi keharusan dan dapat menjadi tantangan.

Pengamatan dalam skenario ini dapat membantu dengan insight real-time tentang kinerja, ketersediaan, dan saling ketergantungan dari layanan mikro ini dan aplikasi Kubernetes.

Pengamatan sangat penting karena beberapa alasan:

  • Deteksi dini masalah: Layanan mikro terdistribusi dan saling terhubung, sehingga sulit untuk mengidentifikasi masalah ketika muncul. Mengamati kesehatan mereka memungkinkan Anda mendeteksi masalah sejak dini, meminimalkan waktu henti dan potensi gangguan layanan. Dengan menggunakan Instana, Anda akan mendapatkan granularitas 1 detik, yang membantu Anda mendeteksi masalah lebih cepat daripada solusi lain.
  • Keandalan: Memantau kesehatan layanan mikro memastikan bahwa aplikasi Anda dapat tetap diandalkan. Dengan melacak metrik seperti waktu respons, tingkat kesalahan, dan pemanfaatan sumber daya, Anda dapat secara proaktif mengatasi masalah kinerja apa pun sebelum berdampak pada pengguna.
  • Skala secara efisien: Kubernetes memungkinkan penskalaan dinamis layanan mikro berdasarkan permintaan. Mengamati kesehatan mereka membantu Anda membuat keputusan yang tepat tentang kapan dan bagaimana untuk menskalakan layanan untuk memastikan kinerja dan pemanfaatan sumber daya yang optimal.
  • Memenuhi SLA: Banyak organisasi memiliki perjanjian tingkat layanan (SLA) yang menentukan tingkat ketersediaan dan kinerja layanan yang diharapkan. Mengamati kesehatan layanan mikro membantu Anda memenuhi SLA ini dengan memastikan bahwa layanan Anda berjalan dengan lancar dan memenuhi target kinerja.

Dengan memantau kesehatan Kubernetes, organisasi dapat secara proaktif mengidentifikasi dan menangani masalah, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mempertahankan kinerja klaster yang optimal.

Ini adalah metrik utama yang dapat diukur:

Ketersediaan klaster:

Memantau metrik ketersediaan cluster Kubernetes membantu memastikan klaster aktif dan berjalan serta sehat. Metrik seperti waktu aktif klaster dan status pod memberikan insight tentang kesehatan klaster secara keseluruhan. Mereka berada di lapisan tertinggi dan paling penting dan dapat memberikan visibilitas lengkap tentang apa yang terjadi di lingkungan Anda.

Metrik pod:

Memantau metrik kesehatan pod seperti mulai ulang pod, kesiapan pod, dan penghapusan pod membantu mengidentifikasi masalah dengan masing-masing pod dan memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan lancar. Memantau kesehatan pod memungkinkan organisasi mendeteksi dan memecahkan masalah dengan cepat, meminimalkan waktu henti, dan memastikan ketersediaan tinggi.

Ketersediaan layanan:

Pemantauan metrik ketersediaan layanan seperti waktu aktif, waktu respons layanan, dan tingkat kesalahan layanan membantu memastikan bahwa layanan Kubernetes Service tersedia dan responsif terhadap pengguna. Dengan memantau ketersediaan layanan, organisasi dapat mendeteksi kegagalan atau degradasi layanan dan mengambil tindakan proaktif untuk memulihkan ketersediaan layanan dan meminimalkan dampak pada pengguna.

Kesehatan node:

Ini adalah metrik yang menunjukkan status node dalam konteks metrik klaster Kubernetes. Beberapa metrik penting lainnya meliputi:

  • kube_node_status_capacity: Metrik ini menunjukkan kapasitas yang tersedia untuk sumber daya yang berbeda pada node, membantu Anda mengidentifikasi berapa banyak sumber daya yang tersedia.
  • kubelet_running_container_count: Ini memberi tahu Anda berapa banyak kontainer yang saat ini berjalan pada sebuah node.
  • kubelet_runtime_operations_latency_microseconds: Metrik ini mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap operasi, dikategorikan berdasarkan jenis, dan diukur dalam mikrodetik.

Mekanisme observabilitas

IBM Instana dapat memantau aplikasi layanan mikro Anda yang berjalan di Kubernetes.

IBM Instana adalah platform observabilitas real-time yang sepenuhnya otomatis yang menyesuaikan data kinerja dengan konteks. Ini memungkinkan Anda mendeteksi masalah atau transaksi dengan granularitas 1 detik dalam aplikasi layanan mikro Anda. Selain itu, Anda mendapatkan 100% jejak yang memungkinkan Anda untuk memperbaiki masalah dengan mudah jika ada masalah saat menjalankan layanan mikro di Kubernetes.

Sumber daya untuk memulai pengamatan pada Kubernetes Anda

Jika Anda ingin memiliki visibilitas penuh dan lebih proaktif dalam memecahkan masalah, pertimbangkan edisi standar hosting mandiri Instana yang baru, solusi komprehensif yang dirancang untuk semua tingkat penggunaan Kubernetes. Baik Anda seorang pemula atau pengguna Kubernetes tingkat lanjut, pemantauan Instana Standard Edition siap membantu Anda. Anda dapat mendaftar untuk akun gratis hari ini dan mulai memantau klaster kubernetes Anda atau melihat panduan langkah demi langkah di bawah ini.

 

Penulis

Irfad K P

Software Developer at IBM

Ajuma Bella Salifu

Product Marketing Manager

Instana

