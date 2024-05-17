4 metrik utama yang perlu diketahui saat memantau aplikasi layanan mikro yang berjalan di Kubernetes

Memahami cara kerja aplikasi layanan mikro di Kubernetes penting dalam pengembangan perangkat lunak. Pada artikel ini, kita akan membahas mengapa mengamati aplikasi layanan mikro di Kubernetes sangat penting dan beberapa metrik yang harus Anda fokuskan sebagai bagian dari strategi pengamatan Anda.
Bayangkan platform e-commerce besar yang memanfaatkan arsitektur layanan mikro yang diterapkan pada klaster Kubernetes. Setiap layanan mikro, yang bertanggung jawab atas fungsionalitas tertentu seperti manajemen inventaris, pemrosesan pesanan, dan penanganan pembayaran, beroperasi secara independen dan berkomunikasi dengan orang lain melalui API yang penting untuk pertumbuhan bisnis/layanan Anda.
Di lingkungan yang begitu kompleks, memastikan operasi yang mulus dan mendeteksi masalah secara proaktif menjadi keharusan dan dapat menjadi tantangan.
Pengamatan dalam skenario ini dapat membantu dengan insight real-time tentang kinerja, ketersediaan, dan saling ketergantungan dari layanan mikro ini dan aplikasi Kubernetes.
Pengamatan sangat penting karena beberapa alasan:
Dengan memantau kesehatan Kubernetes, organisasi dapat secara proaktif mengidentifikasi dan menangani masalah, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mempertahankan kinerja klaster yang optimal.
Memantau metrik ketersediaan cluster Kubernetes membantu memastikan klaster aktif dan berjalan serta sehat. Metrik seperti waktu aktif klaster dan status pod memberikan insight tentang kesehatan klaster secara keseluruhan. Mereka berada di lapisan tertinggi dan paling penting dan dapat memberikan visibilitas lengkap tentang apa yang terjadi di lingkungan Anda.
Memantau metrik kesehatan pod seperti mulai ulang pod, kesiapan pod, dan penghapusan pod membantu mengidentifikasi masalah dengan masing-masing pod dan memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan lancar. Memantau kesehatan pod memungkinkan organisasi mendeteksi dan memecahkan masalah dengan cepat, meminimalkan waktu henti, dan memastikan ketersediaan tinggi.
Pemantauan metrik ketersediaan layanan seperti waktu aktif, waktu respons layanan, dan tingkat kesalahan layanan membantu memastikan bahwa layanan Kubernetes Service tersedia dan responsif terhadap pengguna. Dengan memantau ketersediaan layanan, organisasi dapat mendeteksi kegagalan atau degradasi layanan dan mengambil tindakan proaktif untuk memulihkan ketersediaan layanan dan meminimalkan dampak pada pengguna.
Ini adalah metrik yang menunjukkan status node dalam konteks metrik klaster Kubernetes. Beberapa metrik penting lainnya meliputi:
