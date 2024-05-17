4 metrik utama yang perlu diketahui saat memantau aplikasi layanan mikro yang berjalan di Kubernetes

Memahami cara kerja aplikasi layanan mikro di Kubernetes penting dalam pengembangan perangkat lunak. Pada artikel ini, kita akan membahas mengapa mengamati aplikasi layanan mikro di Kubernetes sangat penting dan beberapa metrik yang harus Anda fokuskan sebagai bagian dari strategi pengamatan Anda.

Mengapa Anda harus mengamati kesehatan layanan mikro yang berjalan di Kubernetes dan apa saja metrik Kubernetes yang harus Anda pantau?

Bayangkan platform e-commerce besar yang memanfaatkan arsitektur layanan mikro yang diterapkan pada klaster Kubernetes. Setiap layanan mikro, yang bertanggung jawab atas fungsionalitas tertentu seperti manajemen inventaris, pemrosesan pesanan, dan penanganan pembayaran, beroperasi secara independen dan berkomunikasi dengan orang lain melalui API yang penting untuk pertumbuhan bisnis/layanan Anda.

Di lingkungan yang begitu kompleks, memastikan operasi yang mulus dan mendeteksi masalah secara proaktif menjadi keharusan dan dapat menjadi tantangan.

Pengamatan dalam skenario ini dapat membantu dengan insight real-time tentang kinerja, ketersediaan, dan saling ketergantungan dari layanan mikro ini dan aplikasi Kubernetes.

Pengamatan sangat penting karena beberapa alasan:

Keandalan: Memantau kesehatan layanan mikro memastikan bahwa aplikasi Anda dapat tetap diandalkan. Dengan melacak metrik seperti waktu respons, tingkat kesalahan, dan pemanfaatan sumber daya, Anda dapat secara proaktif mengatasi masalah kinerja apa pun sebelum berdampak pada pengguna.

Memenuhi SLA: Banyak organisasi memiliki perjanjian tingkat layanan (SLA) yang menentukan tingkat ketersediaan dan kinerja layanan yang diharapkan. Mengamati kesehatan layanan mikro membantu Anda memenuhi SLA ini dengan memastikan bahwa layanan Anda berjalan dengan lancar dan memenuhi target kinerja.

Dengan memantau kesehatan Kubernetes, organisasi dapat secara proaktif mengidentifikasi dan menangani masalah, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mempertahankan kinerja klaster yang optimal.