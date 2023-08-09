Mematahkan mitos observabilitas – Bagian 3: Mengapa observabilitas sesuai untuk semua lingkungan, bukan hanya sistem berskala besar

Dalam seri blog kami, sejauh ini kami telah mematahkan beberapa mitos observabilitas berikut:
Observabilitas adalah kemampuan untuk mendapatkan insight tentang perilaku internal sistem berdasarkan output atau sinyal eksternal. Tujuan utama observabilitas adalah untuk menyediakan alat yang diperlukan tim TI untuk memahami kinerja sistem, mengidentifikasi masalah, dan memecahkan masalah secara efektif.
Dalam artikel ini, kami akan menyanggah mitos umum bahwa observabilitas hanya relevan dan bermanfaat untuk sistem berskala besar atau arsitektur kompleks.
Miskonsepsi ini bermasalah karena dapat menghalangi organisasi atau tim yang lebih kecil mengadopsi praktik observabilitas. Namun, bagi banyak perusahaan, aplikasi mereka adalah bisnis mereka, dan tidak adanya kerangka kerja observabilitas dapat membatasi kemampuan mereka untuk mendiagnosis masalah dan mengoptimalkan sistem secara tepat waktu.
Mari kita lihat aplikasi web dalam aplikasi sistem yang lebih kecil sebagai contoh. Aplikasi web sederhana sekalipun dapat memanfaatkan observabilitas dengan menerapkan pencatatan dan metrik dasar. Dengan melacak interaksi pengguna, waktu permintaan/respons, dan tingkat kesalahan, pengembang dapat deteksi anomali dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Hal ini dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan pada akhirnya meningkatkan keberhasilan aplikasi.
Observabilitas unggul dalam hal memperoleh insight tentang perilaku sistem, mengidentifikasi hambatan kinerja, dan memecahkan masalah secara efektif. Aplikasi sederhana sekalipun dapat memanfaatkan observabilitas dengan secara proaktif memantau komponen penting dan mendeteksi anomali sejak dini.
Lebih lanjut, kita ambil contoh kasus arsitektur layanan mikro. Meskipun setiap layanan mikro mungkin relatif sederhana, interaksi dan dependensi di antara layanan ini dapat dengan cepat menjadi kompleks. Dalam skenario seperti itu, observabilitas menjadi penting untuk melacak permintaan di berbagai layanan, mengukur latensi, dan menemukan hambatan kinerja.
Perusahaan rintisan dan perusahaan kecil yang berkembang pesat dapat memperoleh manfaat besar dari observabilitas. Dengan meningkatnya kompleksitas sistem, mereka menghadapi tantangan baru dan potensi kegagalan. Dengan mengadopsi observabilitas sejak dini, organisasi-organisasi ini dapat membangun fondasi yang kuat untuk pemantauan dan pemecahan masalah, demi memastikan pertumbuhan yang lebih mulus dan meminimalkan risiko masalah yang tidak terduga.
Bahkan pengembang individu yang mengerjakan proyek pribadi dapat memperoleh insight dari observabilitas. Dengan menggunakan pemantauan real-time untuk melihat peristiwa dan metrik yang relevan selama pengembangan dan pengujian, mereka dapat menemukan masalah lebih awal, sehingga aplikasi mereka menjadi lebih kuat dan lebih andal.
Contoh populer dari pentingnya observabilitas terjadi pada tahun 2012 ketika sebuah perusahaan jasa keuangan kehilangan lebih dari 400 juta USD dalam waktu kurang dari satu jam karena masalah pada perangkat lunak. Bencana besar ini disebabkan oleh kesalahan penerapan kode. Insiden ini menekankan pentingnya observabilitas dalam industri seperti sistem keuangan, di mana kesalahan yang tampaknya kecil dapat menimbulkan konsekuensi yang parah.
Observabilitas memberikan insight penting dan kemampuan diagnostik untuk semua sistem, apa pun ukuran dan arsitekturnya. Observabilitas memberikan kinerja sistem, keandalan, dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Terlepas dari ukuran organisasi Anda, pertimbangkan untuk menerapkan solusi observabilitas sebagai bagian dari praktik rekayasa dan pemantauan perangkat lunak Anda. Solusi ini adalah salah satu cara terbaik untuk tetap kompetitif dan tangguh dalam lanskap yang selalu berubah dan berbasis teknologi saat ini.
Kinerja tinggi selama lonjakan luar biasa: Selama masa karantina wilayah pada tahun 2020, perdagangan online melonjak hingga mencapai volume yang luar biasa di seluruh dunia. Pada tahun itu, GittiGidiyor mengalami lonjakan pendapatan penjualan mobile sebesar 82% dan mampu mengakomodasi peningkatan 4-5x lipat dari volume keseluruhan selama momen Black Friday.
Meningkatkan hasil klinis pasien: Mayden menciptakan teknologi digital yang dapat mengubah hal-hal yang mungkin terjadi bagi dokter dan pasien. Perusahaan ini menggunakan observabilitas untuk mendukung penyediaan layanan kesehatan mental, dan produk utamanya, iaptus, membantu memberikan layanan kesehatan mental kepada lebih dari lima juta pasien di Inggris Raya.
Solusi observabilitas IBM, IBM Instana, dibuat khusus untuk cloud-native dan dirancang agar menyediakan data dengan fidelitas tinggi secara otomatis dan terus-menerus (misalnya, granularitas satu detik dan jejak menyeluruh) dengan konteks dependensi logis dan fisik di lingkungan mobile, web, aplikasi, dan infrastruktur. Pelanggan kami mampu meraih hasil nyata menggunakan observabilitas real-time.
Nantikan blog kami berikutnya, di mana kami akan mematahkan mitos umum lainnya seputar observabilitas: “Observabilitas itu mahal”. Bersiaplah menemukan manfaat dan aplikasi lebih luas yang menanti Anda.
