Mematahkan mitos observabilitas – Bagian 3: Mengapa observabilitas sesuai untuk semua lingkungan, bukan hanya sistem berskala besar

Observabilitas unggul dalam hal memperoleh insight tentang perilaku sistem, mengidentifikasi hambatan kinerja, dan memecahkan masalah secara efektif. Aplikasi sederhana sekalipun dapat memanfaatkan observabilitas dengan secara proaktif memantau komponen penting dan mendeteksi anomali sejak dini.

Lebih lanjut, kita ambil contoh kasus arsitektur layanan mikro. Meskipun setiap layanan mikro mungkin relatif sederhana, interaksi dan dependensi di antara layanan ini dapat dengan cepat menjadi kompleks. Dalam skenario seperti itu, observabilitas menjadi penting untuk melacak permintaan di berbagai layanan, mengukur latensi, dan menemukan hambatan kinerja.

Perusahaan rintisan dan perusahaan kecil yang berkembang pesat dapat memperoleh manfaat besar dari observabilitas. Dengan meningkatnya kompleksitas sistem, mereka menghadapi tantangan baru dan potensi kegagalan. Dengan mengadopsi observabilitas sejak dini, organisasi-organisasi ini dapat membangun fondasi yang kuat untuk pemantauan dan pemecahan masalah, demi memastikan pertumbuhan yang lebih mulus dan meminimalkan risiko masalah yang tidak terduga.

Bahkan pengembang individu yang mengerjakan proyek pribadi dapat memperoleh insight dari observabilitas. Dengan menggunakan pemantauan real-time untuk melihat peristiwa dan metrik yang relevan selama pengembangan dan pengujian, mereka dapat menemukan masalah lebih awal, sehingga aplikasi mereka menjadi lebih kuat dan lebih andal.

Contoh populer dari pentingnya observabilitas terjadi pada tahun 2012 ketika sebuah perusahaan jasa keuangan kehilangan lebih dari 400 juta USD dalam waktu kurang dari satu jam karena masalah pada perangkat lunak. Bencana besar ini disebabkan oleh kesalahan penerapan kode. Insiden ini menekankan pentingnya observabilitas dalam industri seperti sistem keuangan, di mana kesalahan yang tampaknya kecil dapat menimbulkan konsekuensi yang parah.

Observabilitas memberikan insight penting dan kemampuan diagnostik untuk semua sistem, apa pun ukuran dan arsitekturnya. Observabilitas memberikan kinerja sistem, keandalan, dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Terlepas dari ukuran organisasi Anda, pertimbangkan untuk menerapkan solusi observabilitas sebagai bagian dari praktik rekayasa dan pemantauan perangkat lunak Anda. Solusi ini adalah salah satu cara terbaik untuk tetap kompetitif dan tangguh dalam lanskap yang selalu berubah dan berbasis teknologi saat ini.