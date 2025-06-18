Helm tidak membuat dan memelihara puluhan file konfigurasi terpisah secara manual, melainkan menggabungkan semua yang diperlukan untuk suatu aplikasi ke dalam satu paket yang dapat digunakan kembali yang disebut sebagai chart Helm.

Helm membantu mengurangi kerumitan penanganan Kubernetes, platform sumber terbuka yang mengotomatiskan penerapan dan operasi aplikasi dalam kontainer di beberapa server. Meskipun canggih, Kubernetes sering kali memerlukan konfigurasi ekstensif dan mendetail yang ditulis dalam file YAML untuk menentukan cara menjalankan aplikasi, cara menghubungkan aplikasi, dan sumber daya yang dibutuhkan aplikasi.

Terutama di berbagai lingkungan seperti pengembangan, pengujian, dan produksi, manajemen konfigurasi ini secara manual oleh pengembang, administrator sistem, dan insinyur DevOps dapat memakan waktu dan rawan kesalahan. Helm mengatasi tantangan ini dengan memperkenalkan standardisasi, kemampuan untuk dipakai kembali, serta kontrol versi, dengan fitur yang mencakup rollback dan penyesuaian khusus lingkungan.