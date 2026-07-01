Qu’est-ce que la maintenance prescriptive ?

Elle est régulièrement utilisée dans un large éventail de secteurs, partout où les actifs industriels lourds et interconnectés sont au cœur des processus métier.

Alors que de plus en plus d’entreprises abandonnent les stratégies de maintenance réactive obsolètes au profit de stratégies de maintenance proactive plus modernes, l’analyse prescriptive s’impose comme l’une des solutions les plus sophistiquées du marché. De nombreuses entreprises avancées déploient des stratégies prescriptives parallèlement aux stratégies prédictives, en utilisant ces dernières pour identifier un problème et les premières pour recommander des solutions.

Grâce aux capteurs intelligents et aux plateformes de gestion des actifs d’entreprise (EAM), les entreprises modernes peuvent collecter plus d’informations que jamais sur leurs actifs. La maintenance prescriptive aide à utiliser ces données, en recommandant des tâches de maintenance pour résoudre les problèmes avant qu’ils ne provoquent une panne d’équipement ou un temps d’arrêt imprévu.