Edge computing pour l’IdO

Aujourd’hui, l’edge computing est devenu une technologie complémentaire essentielle à l’IdO, contribuant à accélérer les temps de traitement des données, à réduire la latence et à améliorer la sécurité d’une large gamme d’appareils IdO.

De nombreuses applications modernes dépendent de l'edge computing dans l'IdO pour leurs fonctionnalités. Des appareils connectés qui permettent aux professionnels de la santé de surveiller les patients à distance. Les capteurs optimisent les flux de circulation dans les zones encombrées et les systèmes contrôlent les barrages hydroélectriques - les cas d'utilisation sont vastes et variés.

Un rapport récent prévoyait que le nombre d'appareils IdO dans le monde atteindrait 18 milliards d'ici la fin de 2025, soit une augmentation de 1,6 milliard par rapport aux deux années précédentes.1

L'edge computing est critique pour garantir que les données générées par ces appareils sont traitées à l'edge plutôt que dans le cloud, où cela ralentirait considérablement les réseaux comme Internet.

Selon Fortune Business Insights, le marché mondial de l’edge computing était évalué à un peu plus de 10 milliards de dollars il y a deux ans. Il devrait atteindre 182 milliards de dollars américains au cours des six prochaines années, soit un taux de croissance annuel composé de 38,2 %.2