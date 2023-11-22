Qu'est-ce qu'une ville intelligente ?

Tout comme le système nerveux du corps humain régit la manière dont l'homme réagit au monde qui l'entoure, l'évolution des technologies permet aux villes de réagir aux changements qui surviennent dans leur environnement local et urbain.

Les technologies de collecte de données - y compris les données en temps réel - sont au cœur des initiatives de villes intelligentes et des avantages qu'elles promettent. Les données recueillies aident les administrations locales à améliorer la planification urbaine et le déploiement des services municipaux, de la gestion des déchets aux transports publics, ce qui se traduit par une meilleure qualité de vie pour les habitants.

Des services municipaux plus efficaces peuvent également aider à réduire les émissions de carbone, contribuant ainsi aux efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique tout en améliorant la qualité de l'air au niveau local. En outre, les solutions de villes intelligentes peuvent être un moteur de croissance économique, car l'amélioration des infrastructures et l'innovation technologique peuvent favoriser la création d'emplois et d'opportunités commerciales.

Le ministère des Transports aux États-Unis a identifié trois caractéristiques des villes et des communautés intelligentes : 1

