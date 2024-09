IBM propose plusieurs solutions pétrolières et gazières pour la gestion des actifs d'entreprise (EAM) et la gestion de la performance des actifs (APM) pilotées par l'IoT et l'IA. Ces solutions personnalisées sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise par le biais de plusieurs applications et extensions.



IBM Maximo Oil and Gas vous donne les moyens de gérer des actifs tels que des plateformes pétrolières, des puits, des pipelines, des pompes, des flottes et des usines depuis une plateforme unique. Assurez la conformité HSE, réduisez les risques et améliorez la fiabilité et les performances de vos actifs en tirant parti des processus et des modèles de données intégrés, ainsi que des bonnes pratiques du secteur pétrolier et gazier.