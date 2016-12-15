Ne perdez pas d’argent quand votre maison prend l’eau. Saviez-vous que les dommages matériels, y compris les vols, représentent 97,3 % des réclamations dans le cadre des assurances habitation ? Le feu, la foudre, le vent ou la grêle, ou encore des événements météorologiques extrêmes comme des ouragans et des tornades, mais aussi les fuites d’eau, les dégâts causés par le gel, voire les cambriolages peuvent changer votre vie. La bonne nouvelle, c’est qu’avec l’Internet des objets, les capteurs domestiques intelligents et l’aide des assureurs, vous pouvez vous protéger, protéger votre maison et votre famille contre les difficultés liées aux dégâts matériels et résidentiels.

Voici un aperçu des 8 capteurs que vous pouvez déployer chez vous pour vous protéger.

1. Détection des incendies/du CO2

Le feu est de loin la première cause de dommages matériels. Pendant des années, le modeste détecteur d’incendie se déclenchait dès l’apparition de fumée dans la maison, mais il existe plusieurs types de polluants qui peuvent menacer notre environnement, ainsi que la qualité de l’air, et entraîner des dommages matériels et nuire aux personnes à l’intérieur. Un détecteur de monoxyde de carbone mesure les niveaux de CO2 dans l’air et avertit les personnes si les niveaux sont dangereux. Comme le monoxyde de carbone est inodore et indétectable sans assistance, un détecteur peut sauver des vies, surtout s’il est connecté à un service de surveillance.

Certains nouveaux capteurs détectent non seulement la fumée et le CO2, mais peuvent aussi surveiller la qualité globale de l’air dans votre maison et surveiller la présence de polluants tels que la poussière, la suie, le pollen, la température, l’humidité, l’air stagnant, la pollution et les particules. Les remises proposées par les compagnies d’assurance lorsque vous utilisez ces capteurs sont encore plus intéressantes.

2. Détection des fuites et de l’humidité

Les dégâts causés par l’eau et le gel sont la 2e cause principale des demandes d'indemnisation au titre de l'assurance habitation. Nous redoutons tous de recevoir un appel nous informant que de l’eau coule dans notre maison et s’infiltre dans l'appartement de l'étage en dessous. Une conduite d’eau de votre machine à glaçons s’est rompue et l’eau a coulé sans arrêt pendant 24 heures. C’est un accident qui va coûter cher.

Un capteur de détection d'humidité peut vous avertir si votre maison est menacée par le gel des tuyaux ou même par une rupture de canalisation. Ces capteurs vous préviennent en cas de fuite dans votre maison et vous permettent de gérer le problème immédiatement et surtout, avant les dégâts. Le capteur peut être placé près des chauffe-eau, des lave-vaisselle, des réfrigérateurs, des éviers, des pompes de puisard et de tout autre élément présentant un risque de fuite d'eau. Si le capteur détecte de l’eau indésirable, une notification vous est envoyée. Vous pouvez donc rentrer rapidement chez vous pour constater le problème.

3. Ouverture et fermeture des portes et fenêtres

Les capteurs de portes et de fenêtres vous indiquent quand des personnes entrent ou sortent de votre maison et peuvent même allumer ou éteindre les lumières lors de l’ouverture et de la fermeture des portes. Les détecteurs de portes et de fenêtres constituent votre première ligne de défense contre les cambriolages. Certains détecteurs détectent même le bris d’une fenêtre par un intrus. Ces capteurs vous alertent de la présence d’intrus potentiels, sans parler d’un adolescent déviant. Une fois de plus, la technologie sans fil vous permet de recevoir des notifications directement sur votre téléphone ou votre tablette et d’appeler rapidement les secours si nécessaire.

4. Sonnette vidéo

La sonnette vidéo est également un capteur de dissuasion contre les vols. Ce petit appareil génial vous permet de voir qui est à votre porte depuis votre smartphone. Si vous êtes seul(e) à l’intérieur et souhaitez contrôler qui est à la porte, ou si vous êtes au travail et que quelqu’un est devant chez vous. Vous le saurez. Si vous ajoutez à cela le capteur d’ouverture/fermeture de la porte, les voleurs éviteront votre maison et ne se donneront pas la peine d’entrer par effraction ! Ring est l’une des premières sonnettes vidéo sur le marché, mais il existe aujourd’hui plusieurs options intéressantes.

5. Thermostat intelligent

Le thermostat intelligent vous permet de contrôler le chauffage et la climatisation de votre maison, même à distance. Non seulement les thermostats intelligents sont tendance, mais ils vous aideront aussi à économiser de l’argent en contrôlant la température et l’humidité à l’intérieur et à l’extérieur de votre maison. Lorsque vous entrez ou sortez de votre maison, la température de votre maison change également et un thermostat intelligent peut ajuster la température en fonction de votre comportement et de l’utilisation de la pièce. Les meilleurs thermostats ajustent la température pièce par pièce, vous permettant de maintenir votre température idéale lorsque vous êtes dans la pièce et peuvent passer en mode économie d’énergie par défaut lorsque la pièce est vide. L’application de la technologie cognitive à ces capteurs ouvre la voie à une maison qui pense et vous connaît, vous et vos préférences en matière de température.

6. Détecteurs de mouvement

Un détecteur de mouvement fait exactement ce que vous imaginez : il détecte les mouvements et les déplacements dans une zone. Ces capteurs veillent lorsque vous n’êtes pas chez vous et ils peuvent vous alerter s’il y a du mouvement dans votre maison ou si vos portes ou fenêtres ont été ouvertes ou fermées. Les capteurs de mouvement deviennent une paire d’yeux supplémentaires, vous alertant en cas d’activité indésirable, comme un adolescent qui sort (ou rentre) après l’heure du couvre-feu ou un jeune enfant qui entre dans un espace de la maison qui lui est interdit, par exemple là où se trouve l’armoire à pharmacie.

Les détecteurs de mouvement sont également très utiles pour économiser de l’énergie. Ces capteurs peuvent être connectés à l’éclairage ou au thermostat pour contrôler la consommation d’énergie dans une pièce en fonction de l’occupation de la pièce. Ils éteignent par exemple les lumières si personne n’est présent dans la pièce, ou s’adaptent à une température écoénergétique lorsque la pièce n’est pas occupé.

Les détecteurs de mouvement peuvent également être connectés à la vidéo, de sorte que vous recevez non seulement une notification indiquant qu’un capteur s’est déclenché, mais que le capteur peut activer l’enregistrement vidéo pour capturer des images de l’intrusion.

Un multi-capteur combine plusieurs capteurs en un seul appareil. Parmi les capacités combinées figurent le mouvement, la température, la lumière, l’humidité, les vibrations et les UV.

Les détecteurs de mouvement ne sont pas tous conçus de la même manière. Voici un rapide aperçu des différents types de capteurs de mouvement que vous pouvez utiliser :

Capteurs infrarouges passifs (PIR) : ils détectent la chaleur du corps (énergie infrarouge). Ce sont les capteurs les plus utilisés pour la sécurité domestique. Ils détectent la chaleur et les mouvements, créant ainsi une grille de protection. Si un objet en mouvement bloque plusieurs zones du réseau et que le niveau d’énergie infrarouge change, les capteurs se déclenchent.

: ils détectent la chaleur du corps (énergie infrarouge). Ce sont les capteurs les plus utilisés pour la sécurité domestique. Ils détectent la chaleur et les mouvements, créant ainsi une grille de protection. Si un objet en mouvement bloque plusieurs zones du réseau et que le niveau d’énergie infrarouge change, les capteurs se déclenchent. Capteurs à micro-ondes (MW) : le capteur envoie des impulsions micro-ondes pour mesurer la réflexion sur des objets en mouvement. Les capteurs MW couvrent plus de surface que les capteurs infrarouges, mais ils sont coûteux et vulnérables aux interférences électriques.

: le capteur envoie des impulsions micro-ondes pour mesurer la réflexion sur des objets en mouvement. Les capteurs MW couvrent plus de surface que les capteurs infrarouges, mais ils sont coûteux et vulnérables aux interférences électriques. Détecteurs de mouvement à double technologie : les détecteurs de mouvement à double technologie utilisent plusieurs technologies, telles que l’infrarouge passif (PIR) et les micro-ondes (MW), un capteur actif pour surveiller une zone. Les deux capteurs doivent être déclenchés pour activer l’alarme et ainsi réduire le nombre de fausses alarmes.

: les détecteurs de mouvement à double technologie utilisent plusieurs technologies, telles que l’infrarouge passif (PIR) et les micro-ondes (MW), un capteur actif pour surveiller une zone. Les deux capteurs doivent être déclenchés pour activer l’alarme et ainsi réduire le nombre de fausses alarmes. Type à réflexion de surface : émet des rayons infrarouges à partir d’une LED. En utilisant la réflexion de ces rayons, le capteur mesure la distance à la personne ou à l’objet et détecte si l’objet se trouve dans la zone désignée.

: émet des rayons infrarouges à partir d’une LED. En utilisant la réflexion de ces rayons, le capteur mesure la distance à la personne ou à l’objet et détecte si l’objet se trouve dans la zone désignée. Ultrasonique : envoie des impulsions d’ondes ultrasoniques et mesure la réflexion sur un objet en mouvement.

: envoie des impulsions d’ondes ultrasoniques et mesure la réflexion sur un objet en mouvement. Vibrations : détecte les vibrations. Il existe deux principaux types de capteurs dans cette catégorie : l’accéléromètre et le dispositif piézoélectrique.

Pour en savoir plus sur la technologie des vibrations, consultez le wiki des capteurs.

7. Porte de garage intelligente

La porte de garage intelligente connectée au Wi-Fi vous offre une tranquillité d’esprit supplémentaire. Le concept est simple, mais peut être très utile. Oubliez l’éternelle question : « Est-ce que j’ai bien fermé la porte du garage ? » Vous pouvez ouvrir et fermer la porte de votre garage depuis votre téléphone, où que vous soyez.

8. Interphone/hub

Vous avez installé des capteurs pour créer votre maison intelligente, et vous avez maintenant besoin de tout gérer à partir d’un seul endroit. Le hub et le système d’interphone de maison intelligente vous permettent d’accéder à tous les capteurs de votre maison intelligente, à un système de communication centralisé et vous permettent d’appeler différents services (d’urgence ou de réparation) en appuyant sur un simple bouton. Avec un système d’interphone, vous pouvez voir à travers les murs et avoir des conversations vidéo et vocales entre les pièces de la maison. Vous pouvez également utiliser votre smartphone pour appeler une pièce de la maison pendant que vous êtes en déplacement, ce qui peut s’avérer pratique pour veiller sur un parent âgé en votre absence.

Comme vous pouvez le constater, il existe sur le marché plusieurs détecteurs qui peuvent vous aider à créer une maison sûre, intelligente et protégée, même lorsque vous n’êtes pas là. L’adoption de ce type de technologie se généralise rapidement et devient même un argument commercial pour les assurances. Les compagnies d’assurance veulent que vous et votre maison soyez en sécurité, et beaucoup d’entre elles commencent à proposer des services pour vous aider à rendre votre maison intelligente et proactive, afin de vous protéger et faire des économies.

Prochaine étape : rendre vos opérations, vos bâtiments, vos installations et vos actifs plus sûrs et plus productifs.

Il ne fait aucun doute que la technologie nous a aidés à créer des maisons plus intelligentes et plus sûres. En dehors de nos maisons, les entreprises tournées vers l’avenir trouvent de nouvelles façons d’utiliser les données IdO, l’IA et les workflows pour moderniser le travail, automatiser pour gagner en productivité et augmenter la valeur des données.