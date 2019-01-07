Quatre étapes pour tirer le meilleur parti de vos données IoT

N’oubliez pas que votre parcours IdO ne se résume pas à une seule chose que vous faites. Intégrer l’IdO dans votre entreprise est un véritable parcours. Et ça en vaut vraiment la peine !

Si vous souhaitez lancer ou développer vos efforts IoT, je vous invite à lire un rapport récent de Forrester : The Forrester™ Wave : Industrial IoT Software Platforms, troisième trimestre 2018. Il s’agit d’une évaluation à 24 critères des fournisseurs de plateformes logicielles de l’Internet des objets (IIoT).

À propos de l’auteur : Ingénieur de formation et passionné de technologie, Jiani Zhang est directeur de programme pour la gestion des offres sur l’IBM Watson IoT Platform. Dans ce rôle, elle aide à diriger les engagements client et guide le développement de la Technologie de la plate-forme, ce qui aide les clients à obtenir des Résultats. Avant d'occuper ce poste, Jiani dirigeait une équipe de gestion et de Stratégie spécialisée dans l'IdO. Et pour compléter son expertise en matière d'IdO, elle a également été membre de l'équipe de direction d'IBM IdO. Son expertise en technologie va de la conception et du développement de produits à la gestion et au conseil.

Jiani est titulaire d'une licence en génie électrique et informatique de l'université de Californie à Berkeley et d'un MBA de l'UCLA Anderson avec une spécialisation en Technologie.