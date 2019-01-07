Quatre étapes pour tirer le meilleur parti de vos données IoT

Le parcours IdO a évolué au cours des dernières années. Mais c’est un parcours. Examinons les quatre étapes que chaque organisation doit maîtriser pour valoriser pleinement ses efforts en matière d’IoT.
La première étape commence par les bases : les données IdO. Ou plus précisément, rassembler les données de vos appareils dans un format utilisable. Lorsque l'IdO est apparu pour la première fois, nous étions fascinés par ce que nous pouvions faire chez nous. Nous avons découvert que nous pouvions connecter des choses – comme nos ampoules – à l’Internet des objets. Et nous pourrions utiliser cette connectivité pour les activer et les désactiver. Il s'agit d'une technologie intéressante, et ces premières connexions ont suscité beaucoup d'intérêt. Mais à quelle fin ?
Au fur et à mesure que la technologie évoluait, les attentes des entreprises évoluaient également. C'est pourquoi, au fur et à mesure que le marché se développait, l'accent s'est déplacé de l'instrumentation des données vers leur visualisation.
Prenons l'ampoule connectée de l'étape 1 et déplaçons-la dans une grande entreprise de vente au détail. Si vous n’avez fait qu’allumer et éteindre les nombreuses lumières via leurs capteurs, alors oui, c’est pratique. Mais est-ce utile ? Ou, pour le dire autrement, est-ce suffisamment utile pour justifier la transformation de toutes vos installations en ampoules électriques instrumentées ? Ce qui est plus intéressant - et utile - c'est ce qu'une ampoule connectée peut nous dire sur la façon dont elle est utilisée. Ces informations vous indiquent votre consommation d'énergie. Ils aident le propriétaire de vente au détail à gérer la consommation d'énergie et à comprendre où et comment économiser de l'argent et des ressources.
Par exemple, il y a peut-être des zones qui ne doivent pas être éclairées à certaines heures. Ou encore, vous découvrez que lors des jours particulièrement ensoleillés, vous pouvez diminuer la luminosité de vos lumières de 10 % tout en conservant le même niveau de luminosité. Une fois que vous commencez à comprendre les schémas dans vos données et à appliquer la valeur à votre entreprise, vous tirez le meilleur parti de l'étape 2.
L’étape suivante du parcours IdO se concentre sur le rendement des données encore plus intelligentes grâce à l’analytique.
L'analytique permet d'associer des données d'appareils IdO en temps réel à des informations existantes, à long terme et historiques. Vous avez ainsi une vision plus complète de ce qui se passe sur vos appareils et dans votre environnement. Elle vous permet également de repérer des modèles, de faire des prévisions et d'adopter de nouvelles pratiques pour prévenir les risques et éviter les problèmes potentiels.
À titre d'exemple, passons des ampoules connectées à des machines de fabrication plus sophistiquées. Périodiquement, l'une de ces machines tombe en panne lorsque le couple de cette machine augmente. Mais seulement parfois. C'est là que l'analytique peut vous aider à jouer les détectives pour résoudre le problème. En analysant vos autres données, vous découvrez que vos capteurs de température enregistrent un pic deux heures avant la variation de couple. Lorsque ces deux choses se produisent, vos machines ont 80 % plus de chances de tomber en panne. Désormais, avec des informations provenant de plusieurs sources, vous pouvez prévoir avec plus de confiance la combinaison particulière de facteurs qui causent des problèmes. Cela vous permet de prendre des mesures plus proactives pour maintenir les machines en état de marche, réduire les temps d'arrêt et augmenter la productivité.
La quatrième étape du parcours vers l'IoT consiste à utiliser l'intelligence artificielle pour exploiter encore plus vos données. Même avec un cas d’utilisation affiné sur la façon dont l’IdO peut aider votre entreprise, vous aurez toujours trop de données, en particulier si vous combinez des ensembles de données. Il est facile de se laisser submerger, c’est donc là que l’IA entre en jeu. Le machine learning vous aidera à nettoyer vos données, à les réduire aux éléments les plus pertinents et à trouver les ensembles de données apparemment désespérés qui sont en réalité importants.
Grâce à ces efforts, vous trouverez encore plus de synergie dans vos données. Elle permet également d'identifier les données à utiliser et celles à rejeter, car toutes les données ne se valent pas. En affinant le processus, vous pourrez effectuer des tâches plus sophistiquées comme des modèles de Forecasting, appliquer la maintenance prédictive et la détection d’anomalies. En d'autres termes, vous bénéficiez d'un contexte approprié et riche qui vous aide à comprendre ce que vous voyez. Vous pourrez aussi résoudre des problèmes plus facilement et peut-être même identifier de nouvelles opportunités et modèles économiques.
N’oubliez pas que votre parcours IdO ne se résume pas à une seule chose que vous faites. Intégrer l’IdO dans votre entreprise est un véritable parcours. Et ça en vaut vraiment la peine !
Si vous souhaitez lancer ou développer vos efforts IoT, je vous invite à lire un rapport récent de Forrester : The Forrester™ Wave : Industrial IoT Software Platforms, troisième trimestre 2018. Il s’agit d’une évaluation à 24 critères des fournisseurs de plateformes logicielles de l’Internet des objets (IIoT).
À propos de l’auteur : Ingénieur de formation et passionné de technologie, Jiani Zhang est directeur de programme pour la gestion des offres sur l’IBM Watson IoT Platform. Dans ce rôle, elle aide à diriger les engagements client et guide le développement de la Technologie de la plate-forme, ce qui aide les clients à obtenir des Résultats. Avant d'occuper ce poste, Jiani dirigeait une équipe de gestion et de Stratégie spécialisée dans l'IdO. Et pour compléter son expertise en matière d'IdO, elle a également été membre de l'équipe de direction d'IBM IdO. Son expertise en technologie va de la conception et du développement de produits à la gestion et au conseil.
Jiani est titulaire d'une licence en génie électrique et informatique de l'université de Californie à Berkeley et d'un MBA de l'UCLA Anderson avec une spécialisation en Technologie.
