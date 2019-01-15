Lorsque vous développez votre cas d’utilisation IdO, vous devez tenir compte de votre stratégie de données, dont le choix de la bonne plateforme. Vous avez besoin d’une solution qui vous permette d’optimiser le stockage de données, et je vous recommande de trouver un partenaire ayant une approche de données à plusieurs niveaux. Vous pourrez ainsi optimiser les coûts et obtenir un meilleur retour sur votre investissement en matière d’IdO. Vous pouvez aussi

Si vous souhaitez en savoir plus sur les plateformes, je vous invite à lire un récent rapport de Forrester : The Forrester Wave™: Industrial IdO Software Platforms, troisième trimestre 2018. Il s’agit d’une évaluation sur 24 critères des fournisseurs de plateformes logicielles de l’Internet des objets (IIdO).

À propos de l’auteur : Ingénieur de formation et passionné de technologie, Jiani Zhang est directeur de programme pour la gestion des offres sur l’IBM Watson IoT Platform. Dans ce rôle, elle aide à diriger les engagements client et guide le développement de la Technologie de la plate-forme, ce qui aide les clients à obtenir des Résultats. Avant d'occuper ce poste, Jiani dirigeait une équipe de gestion et de Stratégie spécialisée dans l'IdO. Et pour compléter son expertise en matière d'IdO, elle a également été membre de l'équipe de direction d'IBM IdO. Son expertise en technologie va de la conception et du développement de produits à la gestion et au conseil.

Jiani est titulaire d'une licence en génie électrique et informatique de l'université de Californie à Berkeley et d'un MBA de l'UCLA Anderson avec une spécialisation en Technologie.