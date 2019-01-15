Vos données vivent d’une manière qui peut avoir un impact significatif sur votre activité. Et comme les données ont leur propre vie, vous devez répondre à certaines questions dès le début de votre parcours d’IdO. Des questions comme :
Ci-dessous, nous expliquons pourquoi la gestion des données est essentielle à une stratégie IdO viable et comment vous pouvez prendre les premières mesures pour gérer le raz-de-marée de données. (Pour plus d’informations sur le parcours global de l’IdO, veuillez lire mon autre article de blog, Quatre étapes pour tirer le maximum de valeur de vos données IdO).
Souvent, les entreprises testent leur stratégie IdO avant de lancer des initiatives à grande échelle. Une preuve de concept (POC) est une approche peu coûteuse et peu risquée qui peut vous aider à affiner votre stratégie. Cependant, de nombreuses entreprises qui ont mis en œuvre une POC ou une étude pilote IdO réussies sont surprises lorsqu’elles passent au modèle de production. Des difficultés surviennent lorsque le projet prend de l’ampleur. La diffusion en continu de données à partir de quelques appareils connectés peut être gérable, mais le stockage, lui, peut devenir un problème avec la mise en ligne de nouveaux appareils.
Il n’est pas possible de conserver indéfiniment toutes les données générées par vos appareils connectés. D’une part, les coûts de stockage deviendraient rapidement incontrôlables. D’autre part, il ne sert à rien de collecter des données uniquement pour en disposer.
Vos données doivent au contraire vous aider à atteindre un objectif précis. Par exemple, résoudre un problème, améliorer l’efficacité opérationnelle, rationaliser la maintenance des équipements ou réduire les déchets. Si vous voulez vraiment que vos données travaillent pour vous, pour vous aider à identifier des modèles, des tendances et des points d’amélioration, vous devez comprendre comment gérer ces données.
Imaginez, par exemple, que vous souhaitez comprendre comment l’éclairage d’un bâtiment consomme de l’énergie. Instrumenter votre bâtiment est une bonne première étape. Mais un bâtiment connecté collecte des données en temps réel sur de nombreux facteurs, tels que la pression ambiante, l’altitude et la température. La plupart de ces informations ne sont pas critiques pour comprendre comment l’éclairage impacte vos factures d’énergie.
Cependant, il serait utile de savoir si les lumières sont constamment allumées dans les pièces vides, ou encore si leur intensité peut être atténuée par temps ensoleillé. La gestion des données est le processus qui consiste à prendre l’ensemble des données disponibles et à les affiner en quelques indicateurs spécifiques. Une plateforme IdO devrait vous aider à définir et maintenir ces paramètres, et à stocker les données en conséquence.
Lorsque vous essayez de résoudre un problème spécifique, comme dans notre exemple d’éclairage, vous devez comprendre comment les différents jeux de données sont corrélés les uns aux autres.
Par exemple, vous avez besoin de données en temps réel provenant de vos appareils IdO pour savoir si les lumières sont allumées ou éteintes. Vous pouvez aussi savoir si une pièce est vide ou pleine, ou si la lumière naturelle est suffisante à elle seule. Ces informations doivent être stockées à court terme, là où elles sont facilement accessibles.
Vous devez également avoir accès à des données historiques pour vous aider à repérer les tendances. Lorsque vous avez expérimenté les minuteries automatiques sur les lampes il y a six mois, quel en a été l’impact sur vos dépenses énergétiques ? Quand est-ce que votre installation est la plus fréquentée et quelles sont les périodes calmes ? Ce changement est-il saisonnier ? En fonction de votre secteur d’activité, il se peut que vous ne souhaitiez consulter ces données que tous les deux ou trois mois. Il est donc logique de les stocker dans un entrepôt d’analyses à long terme : les coûts y sont inférieurs à ceux d’une installation de courte durée.
L’analyse avancée des données en temps réel et des données historiques vous permet de comprendre de manière plus globale les performances de votre installation. Elle vous permet également de mettre en œuvre des solutions de manière proactive avant que les problèmes ne surviennent.
En séparant vos données de cette manière, vous obtenez le meilleur des deux mondes. Lorsque vous connectez vos appareils, vos données IdO sont stockées temporairement. Vous disposez ainsi de la vitesse et des performances nécessaires pour traiter ces informations en temps réel. D’autres données, moins immédiates, peuvent être stockées à long terme, avec plus de capacité et à moindre coût.
Lorsque vous développez votre cas d’utilisation IdO, vous devez tenir compte de votre stratégie de données, dont le choix de la bonne plateforme. Vous avez besoin d’une solution qui vous permette d’optimiser le stockage de données, et je vous recommande de trouver un partenaire ayant une approche de données à plusieurs niveaux. Vous pourrez ainsi optimiser les coûts et obtenir un meilleur retour sur votre investissement en matière d’IdO. Vous pouvez aussi
Si vous souhaitez en savoir plus sur les plateformes, je vous invite à lire un récent rapport de Forrester : The Forrester Wave™: Industrial IdO Software Platforms, troisième trimestre 2018. Il s’agit d’une évaluation sur 24 critères des fournisseurs de plateformes logicielles de l’Internet des objets (IIdO).
À propos de l’auteur : Ingénieur de formation et passionné de technologie, Jiani Zhang est directeur de programme pour la gestion des offres sur l’IBM Watson IoT Platform. Dans ce rôle, elle aide à diriger les engagements client et guide le développement de la Technologie de la plate-forme, ce qui aide les clients à obtenir des Résultats. Avant d'occuper ce poste, Jiani dirigeait une équipe de gestion et de Stratégie spécialisée dans l'IdO. Et pour compléter son expertise en matière d'IdO, elle a également été membre de l'équipe de direction d'IBM IdO. Son expertise en technologie va de la conception et du développement de produits à la gestion et au conseil.
Jiani est titulaire d'une licence en génie électrique et informatique de l'université de Californie à Berkeley et d'un MBA de l'UCLA Anderson avec une spécialisation en Technologie.
Découvrez comment une approche de type data lakehouse ouvert peut fournir des données fiables et accélérer l’exécution des analyses et des projets d’IA.
IBM nommé leader en matière d’outils d’intégration de données, pour la 19e année consécutive, dans l’édition 2024 du rapport Magic Quadrant™ de Gartner.
Explorez le guide pour les responsables des données sur le développement d’une organisation axée sur les données et d’un avantage métier.
Découvrez pourquoi l’intelligence des données et l’intégration des données alimentées par l’IA sont essentielles pour préparer les données structurées et non structurées et accélérer les résultats de l’IA.
Simplifiez l’accès aux données et automatisez la gouvernance des données. Découvrez la puissance de l’intégration d’une stratégie de data lakehouse dans votre architecture de données, notamment l’optimisation des coûts de vos workloads et le dimensionnement de l’IA et des analyses, avec toutes vos données, partout.
Découvrez comment IBM Research est régulièrement intégré aux nouvelles fonctionnalités d’IBM Cloud Pak for Data.
Élaborez une stratégie de gestion des données qui élimine les silos, réduit la complexité et améliore la qualité des données pour offrir une expérience client et collaborateur exceptionnelle.