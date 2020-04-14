Pourquoi les analyses prescriptives et la decision optimization sont cruciales

Avant « Que devons-nous faire ? » il y a souvent « que pourrait-il se passer ? » C’est là que l’analyse prédictive entre en jeu. L'analyse prédictive utilise des algorithmes avancés et le machine learning pour traiter les données historiques, « apprenant » ce qui s’est passé tout en découvrant des modèles, interactions et relations de données invisibles. Il crée ensuite des modèles qui montrent la probabilité des scénarios ou des résultats.

On peut s’attendre à ce qu’une entreprise puisse s’en tirer en utilisant simplement l’analyse prédictive et que l’analyse prescriptive soit une option intéressante. Cependant, cette façon de penser manque la cible. Selon un rapport de l'Economist Intelligence Unit, 70 % des dirigeants d'entreprise considèrent que les projets de science des données et d'analytique sont très importants. Mais seulement 2 % affirment que ces mêmes projets ont tenu leurs promesses.

Pourquoi ? Les modèles prédictifs fournis par le machine learning fournissent des « informations exploitables », mais ils ne disent pas quelles mesures vous devez prendre en fonction de ces informations pour obtenir les meilleurs résultats. Dans de nombreux cas, un humain biaisé utilise « ses intuitions ». Les résultats ne sont généralement pas optimaux et, au pire, décevants. Pour tirer pleinement avantage de l’analyse prédictive, il est critique d’investir dans les analyses prescriptives.

Voici quelques exemples qui illustrent l'intérêt d'ajouter l'analyse prescriptive à vos capacités prédictives. Si vous travaillez dans le secteur manufacturier, l'analyse prédictive peut vous donner une estimation du temps qu'il faudra aux employés et aux outils pour effectuer la maintenance. Grâce à l’analyse prescriptive, vous saurez combien d’heures supplémentaires sont nécessaires pour générer des calendriers détaillés.

Dans la vente au détail, l'analyse prédictive peut prévoir une hausse de la demande due à des circonstances extérieures. Les analyses prescriptives peuvent aider à élaborer des plans de réapprovisionnement pour décider quel entrepôt doit approvisionner chaque magasin de vente au détail pour répondre de manière adéquate à la demande.

Pour ceux qui travaillent dans le secteur de l’énergie et des services publics, les analyses prescriptives peuvent guider les décisions sur les générateurs d’électricité à activer ou désactiver en fonction de la demande d’électricité prévue.

Enfin, si votre entreprise est une compagnie aérienne ou une autre partie des secteurs du voyage et du transport, vous pouvez prendre des prévisions de la demande et utiliser des analyses prescriptives pour établir des plans de flotte optimaux et des plannings d’équipage.