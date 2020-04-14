Pourquoi les analyses prescriptives et la decision optimization sont cruciales

L'analyse prescriptive aide les entreprises à identifier le meilleur plan d'action pour atteindre les objectifs organisationnels tels que la réduction des coûts, la satisfaction des clients, la rentabilité, etc. Bien que déterminer ce que vous devez faire est un aspect crucial de toute entreprise, la valeur de l’analyse prescriptive est souvent négligée. On a toujours tendance à « suivre son instinct » lorsqu'on examine un éventail de scénarios possibles.
Poursuivez votre lecture pour comprendre ce qu’est l’analyse prescriptive, comment elle se rapporte à l’analyse prédictive et pourquoi elle est critique pour les entreprises d’aujourd’hui.
Alors que les décideurs d’entreprise traitent la question critique de « quelle action devons-nous entreprendre », ils doivent souvent gérer des millions de variables de décision, de contraintes et de compromis. Des analyses prescriptives comme IBM Decision Optimization permettent une prise de décision précise pour des problèmes complexes en fournissant des outils pour construire et déployer des modèles d’optimisation qui sont des représentations mathématiques de problèmes métier. De puissants outils d'optimisation résolvent ensuite ces modèles à l'aide d'algorithmes sophistiqués et fournissent des recommandations aux décideurs.
Des résultat ? Vous pouvez obtenir des conseils sur les mesures à prendre pour atteindre les objectifs, tels que la réduction des coûts, la satisfaction des clients, la rentabilité et l'efficacité opérationnelle.
Avant « Que devons-nous faire ? » il y a souvent « que pourrait-il se passer ? » C’est là que l’analyse prédictive entre en jeu. L'analyse prédictive utilise des algorithmes avancés et le machine learning pour traiter les données historiques, « apprenant » ce qui s’est passé tout en découvrant des modèles, interactions et relations de données invisibles. Il crée ensuite des modèles qui montrent la probabilité des scénarios ou des résultats.
On peut s’attendre à ce qu’une entreprise puisse s’en tirer en utilisant simplement l’analyse prédictive et que l’analyse prescriptive soit une option intéressante. Cependant, cette façon de penser manque la cible. Selon un rapport de l'Economist Intelligence Unit, 70 % des dirigeants d'entreprise considèrent que les projets de science des données et d'analytique sont très importants. Mais seulement 2 % affirment que ces mêmes projets ont tenu leurs promesses.
Pourquoi ? Les modèles prédictifs fournis par le machine learning fournissent des « informations exploitables », mais ils ne disent pas quelles mesures vous devez prendre en fonction de ces informations pour obtenir les meilleurs résultats. Dans de nombreux cas, un humain biaisé utilise « ses intuitions ». Les résultats ne sont généralement pas optimaux et, au pire, décevants. Pour tirer pleinement avantage de l’analyse prédictive, il est critique d’investir dans les analyses prescriptives.
Voici quelques exemples qui illustrent l'intérêt d'ajouter l'analyse prescriptive à vos capacités prédictives. Si vous travaillez dans le secteur manufacturier, l'analyse prédictive peut vous donner une estimation du temps qu'il faudra aux employés et aux outils pour effectuer la maintenance. Grâce à l’analyse prescriptive, vous saurez combien d’heures supplémentaires sont nécessaires pour générer des calendriers détaillés.
Dans la vente au détail, l'analyse prédictive peut prévoir une hausse de la demande due à des circonstances extérieures. Les analyses prescriptives peuvent aider à élaborer des plans de réapprovisionnement pour décider quel entrepôt doit approvisionner chaque magasin de vente au détail pour répondre de manière adéquate à la demande.
Pour ceux qui travaillent dans le secteur de l’énergie et des services publics, les analyses prescriptives peuvent guider les décisions sur les générateurs d’électricité à activer ou désactiver en fonction de la demande d’électricité prévue.
Enfin, si votre entreprise est une compagnie aérienne ou une autre partie des secteurs du voyage et du transport, vous pouvez prendre des prévisions de la demande et utiliser des analyses prescriptives pour établir des plans de flotte optimaux et des plannings d’équipage.
Selon un communiqué de presse d'INFORMS, les finalistes du prix Edelman pour les réalisations en recherche opérationnelle et en sciences de gestion ont obtenu de nombreux avantages en utilisant des techniques d'optimisation de décision pour fournir des analyses prescriptives et des capacités. Les avantages incluent des millions de dollars d'économies directes, un meilleur service client et une réduction des stocks. L'analyse prescriptive fait passer la prise de décision à un niveau supérieur. Vous disposez des outils nécessaires pour prévoir des scénarios probables et intégrer ces informations dans le moteur prescriptif afin que les décisions soient optimisées de manière dynamique dans une perspective prospective.
Fleetpride, client d'IBM, est un exemple concret d'entreprise tirant parti de l'analyse prescriptive. Fleetpride vend des pièces et fournit des services pour les poids lourds et les remorques. Ils ont construit un modèle qui utilise les données historiques d'expédition pour prévoir les commandes d'expédition par entrepôt, par jour, par semaine et par mois. Ils appliquent l'optimisation des décisions au modèle afin de déterminer l'action optimale pour répondre à la demande des clients un jour donné, y compris la dotation en personnel et le placement des stocks.
Comme le démontre Fleetpride, les analyses prescriptives vous permettent de transformer les données et les solutions prédictives en actions réelles, fondées sur des faits et non biaisées. Vous n’avez plus besoin de vous fier à l’intuition. Au contraire, une analytique, des modélisations statistiques et un moteur de décision peuvent résoudre vos défis complexes liés à la planification opérationnelle, à la tarification et au stock d’entreprise, ainsi qu’à une multitude d’autres problèmes qui dépassent les capacités des feuilles de calcul et de l’esprit humain. Par conséquent, votre entreprise peut être sur le point de prospérer et d’obtenir un avantage concurrentiel.
Pour découvrir comment votre entreprise peut tirer avantage des solutions d'analyses prescriptives, consultez la page Web d'IBM Decision Optimization ou vous pouvez suivre cette visite interactive du produit pour voir Decision Optimization à l'œuvre.
Obtenez des informations uniques sur l’évolution des solutions ABI, mettant en évidence les principales conclusions, hypothèses et recommandations pour les responsables des données et de l’analytique.
Explorez le guide pour les responsables des données sur le développement d’une organisation axée sur les données et d’un avantage métier.
Simplifiez l’accès aux données et automatisez la gouvernance des données. Découvrez la puissance de l’intégration d’une stratégie de data lakehouse dans votre architecture de données, notamment l’optimisation des coûts de vos workloads et le dimensionnement de l’IA et des analyses, avec toutes vos données, partout.
Comprenez ce qui s’est passé et pourquoi, ce qui pourrait arriver et ce que vous pouvez faire à ce sujet. Grâce à des explications claires de son raisonnement étape par étape, Project Ripasso permet à chaque utilisateur professionnel de bénéficier d’informations de valeur pour prendre des décisions en toute confiance à la vitesse de la pensée.
Pour prospérer, les entreprises doivent exploiter les données pour fidéliser leur clientèle, automatiser les processus métier et innover avec des solutions pilotées par l’IA.
Avec IBM Consulting, exploitez les données de votre entreprise et développez une organisation basée sur les informations pour tirer des avantages métier.
Pour prospérer, les entreprises doivent exploiter les données pour fidéliser leur clientèle, automatiser les processus métier et innover avec des solutions pilotées par l’IA.