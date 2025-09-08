Ces modèles d'architecture fournissent des solutions standardisées aux défis quotidiens auxquels les équipes de développement sont confrontées lors de la mise en œuvre de systèmes informatiques distribués, notamment la communication des services, la cohérence des données, la tolérance aux pannes et l'évolutivité du système.

La plupart des expériences en ligne sur lesquelles repose le monde sont rendues possibles grâce à des modèles de conception de microservices et peuvent être observées dans de nombreux cas d’utilisation. Par exemple, si vous regardez une émission en streaming sur Netflix, vous faites appel à des centaines de services distincts qui travaillent ensemble pour fournir du contenu, gérer les profils des utilisateurs et suggérer ce qu'il faut regarder ensuite.

De même, Amazon coordonne les stocks, les paiements et l’expédition par le biais de services distincts. Dans le secteur financier, les banques et autres institutions s'appuient également sur des modèles de conception de microservices pour séparer la gestion des risques et les services client, en gardant l'argent sécurisé et accessible.

Selon l’enquête IBM, Microservices dans l’entreprise, 2021, 88 % des entreprises déclarent que les microservices offrent de nombreux avantages aux équipes de développement. Ces avantages incluent une augmentation de 20 à 50 % de la productivité des développeurs grâce à une meilleure organisation du code, une maintenance plus facile et des cycles de déploiement plus rapides.