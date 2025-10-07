Qu'est-ce que Java Spring Boot ?

Java Spring Framework (Spring Framework) est une infrastructure open souce d'entreprise couramment utilisée qui permet de créer des applications autonomes de production qui fonctionnent sur la machine virtuelle Java (JVM).
Java Spring Boot (Spring Boot) est un outil qui accélère et simplifie le développement d'applications Web et de microservices avec Spring Framework grâce à trois fonctionnalités principales :
Ces fonctionnalités fonctionnent ensemble pour fournir un outil qui permet de configurer une application Spring avec une configuration et une installation minimales.
Spring Framework offre une fonction d'injection de dépendances qui permet aux objets de définir leurs propres dépendances que le conteneur Spring leur injecte ensuite. Ainsi, les développeurs peuvent créer des applications modulaires constituées de composants faiblement couplés qui sont idéaux pour les microservices et les applications de réseau distribué.
Spring Framework offre également un support intégré pour les tâches typiques qu'une application doit effectuer, telles que la liaison de données, la conversion de type, la validation, le traitement des exceptions, la gestion des ressources et des évènements, l'internationalisation, etc. Il s'intègre à diverses technologies Java EE telles que RMI (Remote Method Invocation), AMQP (Advanced Message Queuing Protocol), Java Web Services, etc. En résumé, Spring Framework fournit aux développeurs tous les outils et toutes les fonctionnalités dont ils ont besoin pour créer des applications Java EE multiplateformes faiblement couplées qui fonctionnent dans n'importe quel environnement.
Aussi performant et complet que soit Spring Framework, la configuration, l'installation et le déploiement d'applications Spring requièrent toujours beaucoup de temps et de connaissances. Spring Boot réduit cet effort grâce avec trois fonctionnalités importantes.
La configuration automatique signifie que les applications sont initialisées avec des dépendances prédéfinies que vous n'avez pas à configurer manuellement. Java Spring Boot étant doté de fonctionnalités intégrées de configuration automatique, il configure automatiquement les packages Spring Framework et tiers sous-jacents en fonction de vos paramètres (et des meilleures pratiques) pour éviter les erreurs. Même si vous pouvez remplacer ces valeurs par défaut une fois l'initialisation terminée, la fonction d'autoconfiguration de Java Spring Boot permet de commencer à développer rapidement vos applications Spring et réduit les risques d'erreurs humaines.
Spring Boot utilise une approche directive pour ajouter et configurer les dépendances de démarrage, en fonction des besoins de votre projet. Spring Boot choisit lui-même les packages à installer et les valeurs par défaut à utiliser, plutôt que de vous demander de prendre toutes ces décisions vous-même et de tout configurer manuellement.
Vous pouvez définir les besoins de votre projet pendant le processus d'initialisation, au cours duquel vous choisissez parmi plusieurs dépendances de démarrage, appelées Spring Starters, qui couvrent des cas d'utilisation typiques. Vous exécutez Spring Boot Initializr en remplissant un simple formulaire Web, sans aucun codage.
Par exemple, la dépendance de démarrage « Spring Web » vous permet de créer des applications Web Spring avec une configuration minimale en ajoutant à votre projet toutes les dépendances nécessaires, telles que le serveur Web Apache Tomcat. « Spring Security » est une autre dépendance de démarrage couramment utilisée qui ajoute automatiquement des fonctions d'authentification et de contrôle d'accès à votre application.
Spring Boot comprend plus de 50 Spring Starters, et de nombreux autres starters tiers sont disponibles.
Avec Spring Boot, les développeurs peuvent créer des applications qui s'exécutent directement. Concrètement, il vous permet de créer des applications autonomes qui s'exécutent seules, sans dépendre d'un serveur Web externe, en intégrant un serveur Web tel que Tomcat ou Netty dans votre application au cours du processus d'initialisation. Par conséquent, vous pouvez lancer votre application sur n'importe quelle plateforme en exécutant simplement sur la commande Exécuter. (Vous pouvez choisir de ne pas utiliser cette fonction pour créer des applications sans serveur Web intégré.)
Là encore, les principaux avantages de Spring Boot par rapport à Spring Framework seul sont la facilité d'utilisation et la rapidité du développement. En théorie, cela se fait au détriment de la flexibilité que vous obtenez en travaillant directement avec Spring Framework.
Mais, dans la pratique, à moins que vous deviez ou vouliez mettre en œuvre une configuration très particulière, l'utilisation de Spring Boot est vraiment intéressante. Vous pouvez toujours utiliser le très prisé système d'annotation de Spring Framework qui permet d'injecter facilement des dépendances supplémentaires (non couvertes par les Spring Starters) dans votre application. De plus, vous avez toujours accès à toutes les fonctions de Spring Framework, notamment la gestion simplifiée des évènements, la validation, la liaison de données, la conversion de type et les fonctionnalités intégrées de sécurité et de test. En résumé, si le champ d'application de votre projet est couvert par ne serait-ce qu'un seul Spring Starter, Spring Boot peut considérablement optimiser le développement.
Si vous recherchez une formation de base facile et rapide sur Spring Boot, vous avez de la chance. Le Web regorge de tutoriels d'initiation à Spring Boot, dont les deux suivants :
Pour trouver de nombreux autres tutoriels, il suffit de rechercher « Tutoriel Spring Boot » sur Google.
