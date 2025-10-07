Qu'est-ce que Java Spring Boot ?

Aussi performant et complet que soit Spring Framework, la configuration, l'installation et le déploiement d'applications Spring requièrent toujours beaucoup de temps et de connaissances. Spring Boot réduit cet effort grâce avec trois fonctionnalités importantes.

Configuration automatique



La configuration automatique signifie que les applications sont initialisées avec des dépendances prédéfinies que vous n'avez pas à configurer manuellement. Java Spring Boot étant doté de fonctionnalités intégrées de configuration automatique, il configure automatiquement les packages Spring Framework et tiers sous-jacents en fonction de vos paramètres (et des meilleures pratiques) pour éviter les erreurs. Même si vous pouvez remplacer ces valeurs par défaut une fois l'initialisation terminée, la fonction d'autoconfiguration de Java Spring Boot permet de commencer à développer rapidement vos applications Spring et réduit les risques d'erreurs humaines.

Approche directive



Spring Boot utilise une approche directive pour ajouter et configurer les dépendances de démarrage, en fonction des besoins de votre projet. Spring Boot choisit lui-même les packages à installer et les valeurs par défaut à utiliser, plutôt que de vous demander de prendre toutes ces décisions vous-même et de tout configurer manuellement.

Vous pouvez définir les besoins de votre projet pendant le processus d'initialisation, au cours duquel vous choisissez parmi plusieurs dépendances de démarrage, appelées Spring Starters, qui couvrent des cas d'utilisation typiques. Vous exécutez Spring Boot Initializr en remplissant un simple formulaire Web, sans aucun codage.

Par exemple, la dépendance de démarrage « Spring Web » vous permet de créer des applications Web Spring avec une configuration minimale en ajoutant à votre projet toutes les dépendances nécessaires, telles que le serveur Web Apache Tomcat. « Spring Security » est une autre dépendance de démarrage couramment utilisée qui ajoute automatiquement des fonctions d'authentification et de contrôle d'accès à votre application.

Spring Boot comprend plus de 50 Spring Starters, et de nombreux autres starters tiers sont disponibles.

Applications autonomes



Avec Spring Boot, les développeurs peuvent créer des applications qui s'exécutent directement. Concrètement, il vous permet de créer des applications autonomes qui s'exécutent seules, sans dépendre d'un serveur Web externe, en intégrant un serveur Web tel que Tomcat ou Netty dans votre application au cours du processus d'initialisation. Par conséquent, vous pouvez lancer votre application sur n'importe quelle plateforme en exécutant simplement sur la commande Exécuter. (Vous pouvez choisir de ne pas utiliser cette fonction pour créer des applications sans serveur Web intégré.)