L’approche monolithique est le modèle logiciel traditionnel. Les microservices reflètent un développement de logiciels plus récent, mais qui n’a pas rendu l’architecture monolithique obsolète.

Supposons que vous ayez commencé à travailler pour une startup technologique et que vous ayez été chargé de mettre en œuvre un plan informatique pour la nouvelle entreprise. Vous devez faire face à une multitude de décisions, mais aucune n’est aussi fondamentale ou aussi ambitieuse que le choix d’une architecture monolithique ou d’une architecture de microservices. Le choix de l’architecture logicielle ne doit pas être fait en vase clos ou sans une compréhension claire des besoins initiaux et éventuels de l’entreprise en matière de traitement de données, car quelle que soit l’approche architecturale choisie, elle aura des répercussions considérables sur la capacité de l’entreprise à atteindre ses objectifs commerciaux.

Les enjeux sont donc considérables. Et parce que vous êtes le nouveau directeur de l’informatique, c’est aussi une décision importante pour vous personnellement. Cette décision pourrait vous mener vers une évolution de carrière considérable si vous faites le bon choix.

Que choisir ? Tout d’abord, examinons les options qui s’offrent à vous.