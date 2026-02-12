Pendant la phase de déploiement, le code testé et empaqueté est automatiquement acheminé vers les environnements cibles (préproduction (staging) ou production). Les outils de gestion de la configuration et d'infrastructure en tant que code (IaC) — qui utilisent des fichiers de configuration et des langages de codage descriptifs de haut niveau pour automatiser la mise en service et l'orchestration de l'infrastructure pour les versions logicielles — aident les équipes DevOps à garantir que les logiciels sont livrés de manière fiable et reproductible.

Le déploiement est généralement piloté par la livraison continue (CD) et les plateformes de conteneurisation (Kubernetes, par exemple) qui orchestrent les processus de déploiement de logiciels (extraction des artefacts de construction, mise à jour des conteneurs et des binaires, exécution des tests finaux et basculement du trafic vers la nouvelle version).

Les équipes DevOps utilisent souvent différentes stratégies de déploiement pour s'assurer que les nouvelles versions sont introduites progressivement et peuvent être retirées rapidement, si nécessaire.

Avec le déploiement bleu-vert, par exemple, les applications sont déployées dans deux environnements de production parallèles, et chaque environnement exécute une version différente de l’application. L'environnement « bleu » gère l'application en direct, tandis que l'environnement « vert » gère les tests et la validation des nouvelles versions de l'application. Lorsque la nouvelle itération passe, l’environnement vert devient l’environnement de direct, et l’environnement bleu reste inactif, mais disponible, pour gérer les annulations.

Avec les déploiements canari, les équipes déploient des applications à un petit sous-ensemble d’utilisateurs — ou « canaris » — pour une surveillance et des tests en environnement réel avant de déployer l’application à l’ensemble de la base d’utilisateurs.

De la même manière que les canaris ont été utilisés pour avertir les mineurs de charbon de la présence de gaz toxiques, les déploiements de canaris avertissent les équipes de développement des défauts des applications sans risquer de provoquer des problèmes de performance à grande échelle qui affectent chaque utilisateur. Si l'application fonctionne bien avec le groupe Canary, les développeurs l'étendent progressivement à de plus grands groupes jusqu'à ce qu'elle soit accessible à tous les utilisateurs.