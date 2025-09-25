Qu’est-ce que la gestion de conteneurs ?

La gestion des conteneurs comprend les bonnes pratiques, les processus et les outils qui facilitent le déploiement et l’exploitation des workloads conteneurisées tout au long de leur cycle de vie.
Lorsque l’on adopte des applications conteneurisées à l’échelle de l’entreprise, une gestion efficace devient essentielle pour assurer la performance, la sécurité et l’efficacité opérationnelle dans tous les environnements : sur site, cloud et multicloud hybride.
Si les conteneurs simplifient le déploiement des applications, leur gestion à grande échelle est complexe, notamment en ce qui concerne l’orchestration et l’évolutivité. Dans une étude menée par Grandview Research, le marché mondial des conteneurs devrait atteindre 31,50 milliards de dollars USD d’ici 2030, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 33,5 % entre 2025 et 2030.1
Cette croissance, stimulée par les technologies cloud natives, les pratiques DevOps et l’architecture de type microservices, a rendu la gestion des conteneurs cruciale pour les entreprises.
La conteneurisation permet de regrouper les applications logicielles, avec toutes leurs dépendances, dans des unités isolées et portables appelées conteneurs. Contrairement aux machines virtuelles (VM), qui nécessitent un système d’exploitation complet, les conteneurs partagent le noyau du système d’exploitation hôte tout en assurant l’isolation des applications grâce à des fonctionnalités telles que les espaces de noms Linux et les cgroups.
Chaque conteneur comprend le code de l’application, l’environnement d’exécution, les outils système, les bibliothèques et les paramètres nécessaires à l’exécution, le tout regroupé sous forme d’images de conteneurs, c’est-à-dire de modèles en lecture seule qui servent de schémas directeurs pour la création de conteneurs. Cette approche garantit une performance constante, qu’il s’agisse d’un déploiement sur l’ordinateur portable du développeur, un environnement de test, un centre de données de production ou une infrastructure de cloud hybride.
Si le concept de conteneurisation et d’isolement des processus existe depuis des décennies, l’émergence de Docker en 2013 a changé la donne. Docker a fourni des outils de développement simples, dédiés aux entreprises, et une approche d’empaquetage universelle qui a accéléré l’adoption par le grand public.
Après le succès de Docker, Kubernetes s’est imposé comme principale plateforme d’orchestration de conteneurs. Développé par Google, Kubernetes a été ensuite offert comme projet open source à la Cloud Native Computing Foundation (CNCF) en 2014.
Cette pile technologique forme la base sur laquelle sont construits les outils et les pratiques de gestion des conteneurs. Les moteurs de conteneurs comme Docker sont conçus pour gérer l’exécution. Une plateforme d’orchestration comme Kubernetes gère la complexité opérationnelle liée à la planification et à l’automatisation du déploiement, ainsi qu’à la gestion et à la mise à l’échelle de centaines de milliers d’applications conteneurisées.
La puissante alliance Docker-Kubernetes a favorisé l’adoption généralisée de Docker par les entreprises. Selon une enquête IBM de 2021, 61 % des personnes interrogées avaient intégré des conteneurs dans au moins la moitié de leurs nouvelles applications au cours des deux dernières années. L’enquête a également révélé que 64 % d’entre elles prévoyaient des taux d’adoption similaires pour leurs projets de développement ultérieurs.
La gestion de conteneurs associe orchestration technique, processus organisationnels et pratiques de gouvernance pour gérer les workloads à l’échelle.
La base technique s’articule autour de plateformes d’orchestration de conteneurs comme Kubernetes, qui planifient et répartissent les conteneurs sur les ressources disponibles. Ces plateformes permettent le déploiement automatisé, la mise à l’échelle, l’équilibrage de charge et la maintenance des workloads conteneurisées, avec des capacités d’auto-réparation intégrées qui redémarrent les conteneurs défaillants en cas de besoin.
La gestion des ressources permet d’augmenter ou de réduire automatiquement la capacité des conteneurs en fonction de la demande, tandis que la surveillance en temps réel permet de suivre la performance. La couche d’orchestration gère l’ensemble du cycle de vie des conteneurs, du déploiement à l’arrêt en passant par les mises à jour.
Outre l’orchestration technique, la gestion des conteneurs englobe des processus opérationnels qui garantissent un fonctionnement fiable et sécurisé des conteneurs. Cette approche comprend des pratiques de gestion du cycle de vie, des analyses de sécurité et une surveillance continue de la conformité.
Les équipes mettent en œuvre l’intégration CI/CD, les procédures de test automatisées et les pipelines de déploiement qui assurent la cohérence des opérations, du processus de développement à la production.
La gestion de conteneurs comprend également la mise en place de cadres qui définissent le fonctionnement des conteneurs selon les exigences de l’entreprise. Les équipes développent des politiques qui régissent le partage des ressources, les configurations de sécurité et les exigences de conformité.
Ces stratégies déterminent si les conteneurs peuvent ou non partager des hôtes, définissent les limites d’allocation des ressources, ainsi que les contrôles d’accès dans les différents environnements.
Des start-ups aux grandes entreprises, les solutions de gestion de conteneurs offrent des avantages opérationnels et commerciaux considérables :
La gestion moderne des conteneurs repose sur des plateformes et des outils complets qui répondent aux besoins d’orchestration, de surveillance, de sécurité et d’efficacité opérationnelle dans les environnements sur site et dans le cloud. Ces outils sont les suivants :
Kubernetes sert de base aux entreprises qui exécutent des conteneurs à l’échelle. Les solutions commerciales comme Red Hat OpenShift, VMware Tanzu et SUSE Rancher allient outils de développement, sécurité renforcée et interfaces de gestion simplifiées. Ces solutions offrent également de nouvelles fonctionnalités et une assistance aux entreprises.
Les fournisseurs de cloud comme Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Microsoft Azure et IBM® Cloud proposent des clusters Kubernetes entièrement hébergés, avec une charge opérationnelle réduite.
Par exemple, Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS), Google Kubernetes Engine (GKE), Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS) et Red Hat OpenShift on IBM Cloud assurent la gestion des clusters, les mises à jour et une intégration profonde de l’infrastructure au sein de leurs systèmes de plateforme cloud.
En plus des services Kubernetes gérés standard, les fournisseurs de cloud proposent également des solutions plus poussées. Les plateformes de conteneurs à la demande (CaaS) simplifient encore plus le déploiement en permettant aux équipes d’exécuter des conteneurs sans gérer directement Kubernetes. Ces services conservent une compatibilité totale avec Kubernetes tout en offrant des plans de contrôle gérés, une mise à l’échelle automatisée et une intégration avec les outils cloud natifs.
Les outils de surveillance et de sécurité de fournisseurs tels que Sysdig et Aqua Security offrent des capacités spécialisées pour améliorer la visibilité des conteneurs, la détection des menaces et la gestion de la conformité. Ils s’intègrent souvent aux plateformes d’orchestration pour fournir une protection de bout en bout des workloads conteneurisées.
