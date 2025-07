Qu’est-ce que la sécurité des conteneurs ?

La sécurité des conteneurs vise à renforcer les mesures de protection et à réduire les risques.

Commençons par préciser ce dont nous parlons, car le terme « sécurité des conteneurs » peut avoir plusieurs sens. Les conteneurs sont des unités logicielles autonomes qui regroupent le code d’une application avec toutes les bibliothèques et dépendances nécessaires. Ils permettent au code de s’exécuter dans n’importe quel environnement informatique, y compris les ordinateurs de bureau, les infrastructures informatiques traditionnelles et cloud. Les défis de sécurité précédemment décrits se focalisent sur les conteneurs qui stockent et protègent les données.

Aujourd’hui, les données sont l’élément vital du commerce et de la communication. Sans elles, notre monde serait à l’arrêt, c’est pourquoi elles doivent être protégées à tout prix. La duperie et les crimes sont encore des aspects permanents de la condition humaine. Le cybercriminel d’aujourd’hui a les mêmes motivations que le voleur d’hier, à une différence près : il dispose des outils et du savoir-faire nécessaires pour exploiter les failles de sécurité.