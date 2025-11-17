Qu’est-ce que l’observabilité cloud native ?

L’observabilité cloud native diffère de l’observabilité traditionnelle par l’accent qu’elle met sur les défis posés par les systèmes cloud. Dans ces systèmes, les conteneurs, les machines virtuelles et autres ressources peuvent être provisionnés et supprimés à tout moment, ce qui crée d’énormes quantités de données parfois éphémères.

Les solutions d’observabilité cloud native aident les entreprises à suivre les points de données clés dans ce système mutable, ce qui facilite le processus DevOps et ses petites mises à jour fréquentes, souvent automatisées.

Les plateformes d’observabilité cloud native collectent des données à travers l’environnement cloud hybride de l’entreprise, qui peut inclure des services provenant de plusieurs fournisseurs (tels que Microsoft Azure et Amazon Web Services), des serveurs sur site ainsi que les nombreux outils et ressources qu’ils prennent en charge (comme les microservices ou les outils d’orchestration des conteneurs comme Kubernetes). Elles fournissent des informations exploitables sur des indicateurs tels que le trafic réseau et la latence, ainsi que les corrélations entre ces indicateurs à travers les plateformes, automatisant souvent les réparations nécessaires et la visualisation des données collectées.

Par exemple, une plateforme d’observabilité basée sur le cloud peut collecter des indicateurs de latence provenant d’une machine virtuelle hébergée sur un serveur cloud, des journaux provenant des conteneurs orchestrés par Kubernetes de cette machine virtuelle décrivant leurs appels d’API, et des informations sur des événements réseau tels que le déploiement d’une application. Elle pourra ensuite présenter les données collectées sous forme de tableau ou de graphe et effectuer une analyse des causes racines, afin de donner aux administrateurs des informations concrètes sur les causes des temps d’arrêt.

De nombreuses plateformes modernes utilisent l’intelligence artificielle (IA) et le machine learning (ML) pour alimenter ces fonctionnalités automatisées. Selon un rapport publié par 451 Research en 2025, 71 % des entreprises qui utilisent des solutions d’observabilité emploient leurs fonctionnalités d’IA, soit une augmentation de 26 % par rapport à 2024.1

De nombreux outils d’observabilité cloud native populaires sont open source, comme OpenTelemetry, Jaeger et Prometheus. En permettant à la communauté des développeurs d’appliquer des correctifs spécifiques à la plateforme ou à l’application au fur et à mesure que les problèmes surviennent, les outils open source offrent aux entreprises plus de flexibilité dans les environnements cloud natifs parfois imprévisibles, ainsi qu’une meilleure capacité à relier leurs outils à divers systèmes et interfaces de programmation d’application (API).