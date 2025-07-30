Qu’est-ce que la résilience des applications ?

Les applications sont omniprésentes dans le monde moderne des affaires, qu’il s’agisse du traitement des transactions client, de la gestion des chaînes d’approvisionnement, de la collaboration entre employés ou de l’analyse des données en temps réel.

Or, lorsque ces applications tombent en panne, les conséquences peuvent être graves. Les temps d’arrêt, c’est-à-dire les périodes pendant lesquelles une application n’est pas disponible ou ne fonctionne pas correctement, peuvent nuire à la réputation de l’entreprise, dégrader l’expérience utilisateur et entraîner des pertes financières importantes.

En effet, 98 % des entreprises déclarent aujourd’hui que les coûts liés aux temps d’arrêt dépassent les 100 000 dollars par heure, un tiers d’entre elles estimant leurs pertes entre 1 et 5 millions de dollars.

Mais il est possible de réduire considérablement ces désagréments en concevant et en déployant des applications résilientes.

La résilience des applications repose sur deux grands principes :

La tolérance aux pannes : la capacité d’une application à continuer de fonctionner lorsqu’une partie de celle-ci tombe en panne.

La haute disponibilité : la capacité d’un système à être accessible et fiable presque 100 % du temps.

Les applications résilientes contribuent à réduire les vulnérabilités au niveau de l’architecture sous-jacente, à améliorer l’efficacité opérationnelle et à garantir une expérience utilisateur cohérente, même en cas de perturbations imprévues.