Conformité IBM Cloud® : SOC 2

Les rapports SOC (Service Organization Control) sont des rapports tiers indépendants émis par des évaluateurs certifiés par l'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) traitant des risques associés à un service externalisé.L’AICPA a établi des critères de services de confiance (TSC) pour la sécurité, la disponibilité, l’intégrité du traitement, la confidentialité et la vie privée, en fonction desquels les organisations de services peuvent être évaluées.

Un rapport SOC 2 évalue les contrôles internes mis en place par une organisation pour protéger les données des clients et fournit des détails sur la nature de ces contrôles internes.

Rapports et autres documents

Contactez un représentant IBM pour demander les rapports SOC 2 du cloud public IBM® (infrastructure, VPC et PaaS).