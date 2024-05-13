Conformité IBM Cloud® : SOC 2

Les rapports SOC (Service Organization Control) sont des rapports tiers indépendants émis par des évaluateurs certifiés par l'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) traitant des risques associés à un service externalisé.L’AICPA a établi des critères de services de confiance (TSC) pour la sécurité, la disponibilité, l’intégrité du traitement, la confidentialité et la vie privée, en fonction desquels les organisations de services peuvent être évaluées.
Un rapport SOC 2 évalue les contrôles internes mis en place par une organisation pour protéger les données des clients et fournit des détails sur la nature de ces contrôles internes.
Rapports et autres documents
Contactez un représentant IBM pour demander les rapports SOC 2 du cloud public IBM® (infrastructure, VPC et PaaS).
Un rapport SOC 2 peut être fourni pour les services IBM qui ont mis en œuvre des contrôles conformément aux principes de service de confiance qu'ils ont sélectionnés. Le rapport SOC 2 montre qu'IBM a conçu des contrôles conformément aux principes de service de confiance sélectionnés de manière appropriée et que les contrôles ont fonctionné efficacement pendant la période considérée.
Les services énumérés ci-dessous disposent d'un rapport SOC 2 de type 2, représentant une période au cours de laquelle les contrôles ont été évalués. Comme ces rapports représentent une période d'évaluation passée, une lettre de transition peut accompagner un rapport SOC 2 de type 2, par laquelle IBM atteste que le contrôle des services s'est poursuivi depuis la fin de la dernière période d'évaluation.
Les descriptions de service IBM (SD) indiquent si une offre donnée maintient le statut de conformité SOC 2 Type 2. Les services ci-dessous émettent des rapports SOC 2 Type 2 au moins une fois par an.
Voir la description du système d'infrastructure IBM Cloud (PDF, 1,1 Mo)
Vous avez des questions concernant un programme de conformité ? Vous avez besoin d'un rapport de conformité protégé ? Nous pouvons vous aider.