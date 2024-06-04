Les rapports SOC (Service Organization Control) sont des rapports tiers indépendants émis par des évaluateurs certifiés par l'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), traitant des risques associés à un service externalisé.

Un rapport SOC 1 détaille les contrôles internes de l'organisation sur les données détenues par les clients et impliquées dans les rapports financiers des clients. L'utilisation du rapport est restreinte et destinée aux organisations et aux auditeurs qui contrôlent les états financiers. Les rapports SOC 1 ne sont pas destinés au grand public.

Les audits et rapports SOC 1 sont basés sur le Statement on Standards for Attestation Engagements (SSAE 18) et les International Standards for Assurance Engagements No. 3402 (ISAE 3402).



Rapports et autres documents

Contactez un représentant d'IBM pour demander les rapports IBM public cloud SOC 1 - concernant l'infrastructure, le VPC et le PaaS.