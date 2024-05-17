Conformité IBM Cloud® : SOC 3

Les rapports SOC (Service Organization Control), également appelés rapports System and Organization Controls, sont des rapports tiers indépendants émis par des évaluateurs certifiés par l'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) pour traiter les risques associés à un service externalisé. L'AICPA a établi des critères de service de confiance (TSC) pour la sécurité, la disponibilité, l'intégrité du traitement, la confidentialité et la confidentialité, contre lesquels les organisations de services peuvent être évaluées.
Un rapport SOC 3 évalue les contrôles internes mis en place par une organisation pour protéger les données des clients et fournit des détails sur la nature de ces contrôles internes. Il a le même objectif que le rapport SOC 2 mais n'inclut pas d'informations confidentielles ni ne révèle de détails sur les contrôles internes. Les rapports SOC 3 sont destinés aux utilisateurs qui n'ont pas besoin de la spécificité du rapport SOC 2 et peuvent être distribués publiquement.
Rapports et autres documents
Un rapport SOC 3 peut être fourni pour les services IBM qui ont mis en œuvre des contrôles conformément aux principes de service de confiance qu'ils ont sélectionnés. Le rapport SOC 3 montre qu'IBM a conçu des contrôles conformément aux principes de service de confiance sélectionnés de manière appropriée et que les contrôles ont fonctionné efficacement pendant la période considérée.
Les services énumérés ci-dessous disposent d'un rapport SOC 3, représentant une période pendant laquelle les contrôles ont été évalués. Les descriptions de service (SD) IBM indiquent si une offre donnée contient un rapport SOC 3. Les services ci-dessous publient des rapports SOC 3 au moins une fois par an.
Voir la description du système d'infrastructure IBM Cloud (PDF)
Services IBM Cloud® avec rapports SOC 3 :
IBM Cloud Foundry Public
