Genau wie OpenTelemetry-Logs und -Traces liefern auch OTel-Metriken standardisierte Telemetriesignale, die ein gemeinsames, sprachneutrales Datenmodell und Übertragungsprotokoll nutzen – genauer gesagt das OpenTelemetry Protocol (OTLP) –, um Daten aus verschiedenen Quellen, Systemen und Formaten zu erfassen und an Observability-Backends zu senden.

OTel-Metriken nutzen die OpenTelemetry-Instrumentierung, um Zeitreihendaten – wie beispielsweise CPU- und Speicherauslastung, Durchsatz, Fehlerraten, Anzahl der Anfragen und Antwortzeiten – von Anwendungen und Infrastrukturkomponenten während ihrer Ausführung zu erfassen. Nachdem Entwickler ihren Code so instrumentiert haben, dass die erforderlichen Metriken erfasst werden, ermöglicht OTel die Aggregation dieser Metriken und deren Export in ein beliebiges (oder jedes) Backend-Observability-Tool zur Speicherung, Abfrage und Visualisierung – und das alles, ohne die Instrumentierung ändern zu müssen.

Metriken sind in der Regel die ersten Telemetriesignale, die auf ein Systemproblem hinweisen. Im OTel-Framework werden sie mit Protokollen (unveränderlichen Aufzeichnungen einzelner Systemereignisse) und Traces (dem End-to-End-Verlauf einer Datenanfrage) integriert, die auf denselben Konzepten und Metadaten basieren.

Diese Dynamik ermöglicht es Entwicklern und Site Reliability Engineers (SREs), Metriken als übergreifendes Frühwarnsystem zu nutzen. Sie können den gesamten Verlauf eines Ausfalls (einschließlich der Metriken für jeden Dienst, mit dem die ausgefallene Komponente interagiert hat) in einer einheitlichen Ansicht verfolgen und schnell auf Traces und Protokolle zugreifen, um eine Ursachenanalyse durchzuführen.

In der Praxis bedeutet dies, dass IT-Teams mit nur wenigen Klicks von der Feststellung „Dieser Endpunkt ist langsam“ zu der Erkenntnis gelangen können, dass „diese konkreten Anfragen und Abhängigkeiten das Problem darstellen“.

Darüber hinaus ermöglichen die Standardisierungsprotokolle von OTel eine automatisierte Signalkorrelation zwischen verschiedenen Anbietern von Observability-Lösungen, wodurch Unternehmen die Flexibilität erhalten, jederzeit zwischen verschiedenen Observability-Tools zu wechseln oder mehrere Tools gleichzeitig zu nutzen.