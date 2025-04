Generative Business Intelligence, auch „generative BI“ oder „gen BI“ genannt, bezeichnet die Anwendung von generativer KI auf Business-Intelligence-Prozesse. Generative BI-Tools können wesentliche Aufgaben der Datenanalyse automatisieren und optimieren, wie zum Beispiel das Erkennen von Mustern und das Erstellen von Visualisierungen.

Business Intelligence oder BI bezieht sich auf eine Reihe von Prozessen zur Analyse von Geschäftsdaten, um fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen. Herkömmliche BI-Tools und Workflows arbeiten in hohem Maße manuell und erfordern viel Zeit und technisches Fachwissen, um Rohdaten in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln. Stakeholder ohne Data-Science-Hintergrund sind oft nicht in der Lage, BI-Techniken voll auszuschöpfen.

Generative BI ermöglicht es mehr Menschen, an Business Analytics teilzunehmen. Generative BI-Tools basieren in der Regel auf großen Sprachmodellen (LLMs) und funktionieren ähnlich wie andere gängige generative KI-Tools, wie ChatGPT oder Microsoft Copilot. Benutzer geben Anweisungen in natürlicher Sprache ein und das Tool reagiert entsprechend.

Anders als bei herkömmlicher BI müssen Benutzer keine speziellen Programmiersprachen erlernen, manuelle Berechnungen durchführen oder Diagramme von Grund auf neu erstellen. Sie können das generative BI-Tool in einfacher Sprache auffordern, erweiterte Analysen durchzuführen und Berichte für sie zu erstellen.

Auf diese Weise ermöglicht generative BI Self-Service-Analysen für Benutzer in der gesamten Organisation, unabhängig von ihrem Kenntnisstand. Self-Service-Analysen wiederum helfen Unternehmen dabei, mehr datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Generative BI ist eine relativ neue Technologie-Kategorie. Laut einer Umfrage geben nur 3 % der Unternehmen an, dass sie generative BI „in vollem Umfang operativ genutzt“ haben. Jedoch geben mehr als die Hälfte der Unternehmen an, dass sie sich in verschiedenen Stadien des Erkundens generativer BI befinden.1 Es wird erwartet, dass die Adoptionsraten steigen, da generative BI-Tools immer weiter verfeinert leichter verfügbar werden.