Die Automatisierung der Finanzberichterstattung ist der Prozess der Finanzplanung und -analyse (FP&A) durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) und automatisierter Software zur Optimierung der Finanzberichterstattungsprozesse .
Dank automatisierter Finanzberichterstattung können FP&A-Teams mühsame Berichterstellungsaufgaben automatisieren und Finanzberichte sowie Abschlüsse in Echtzeit erstellen. Sie können auch Workflows automatisieren, automatische Audit-Trails erstellen und die Konsolidierung und Überprüfung verwalten. Dieser Prozess gibt den Teammitgliedern die Möglichkeit, sich auf strategischere Initiativen wie Analysen und Beziehungsaufbau zu konzentrieren.
Führungskräfte erkennen die Macht der KI im Finanzwesen und beginnen, den Einsatz von KI-Automatisierung in ihren gesamten Finanzabläufen zu nutzen, wie zum Beispiel bei KI-Agenten für Finanzen und KI in FP & A.
Eine kürzlich durchgeführte Forschungsstudie des IBM Institute for Business Value ergab, dass 68 % der Führungskräfte, einschließlich der Chief Financial Officers (CFOs), berichten, dass sie mit KI-Automatisierung experimentieren, da sich digitale Assistenten zu autonomen Agenten entwickeln, die Self-Service-Finanzoperationen unterstützen.
Unabhängig davon gehen 37 % der befragten Führungskräfte davon aus, dass sie kontaktlose Automatisierung im Bereich der vorausschauenden Analysen einsetzen werden, und 29 % im Bereich der Finanzanalyse und -berichterstattung.
Die Nutzung von KI im Finanzwesen verändert die Art und Weise, wie FP&A-Teams arbeiten. Die Technologie bietet erhebliche Verbesserungen in Bezug auf Genauigkeit, Benutzerfreundlichkeit, Effizienz und Geschäftsstrategie. Dieser tiefgreifende Wandel transformiert die Finanzbranche von einer reaktiven Funktion hin zu proaktiven Veränderungen und Entscheidungsfindung für Planung, Budgetierung und Prognosen.
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Unternehmen automatisieren ihre Finanzberichterstattung mithilfe von KI-gestützter Software, die sich in die bestehenden Finanzsysteme des Unternehmens integrieren lässt. Zu den bestehenden Systemen zählen Buchhaltungssoftware, Excel-Tabellen, FP&A-Software, Tools zur Finanzdatenverwaltung und Enterprise-Resource-Planning (ERP)-Systeme.
Die folgenden Schritte geben einen allgemeinen Überblick darüber, wie die Automatisierung der Finanzberichterstattung funktioniert:
Die Automatisierung der Finanzberichterstattung geht weit über einfache, sich wiederholende Aufgaben und Workflows hinaus – sie kann viele Kernbereiche des Berichtsprozesses grundlegend verändern.
Automatisierungssoftware unterstützt FP&A-Teams dabei, wichtige Finanzberichte mühelos zu erstellen, wodurch das Risiko menschlicher Fehler verringert und der Zeitaufwand für die Datenerfassung verkürzt wird.
Automatisierte Berichtssysteme können Finanzdaten aus integrierten Systemen abrufen und so die Genauigkeit und Skalierbarkeit verbessern. Durch die schnelle und präzise Erstellung von Jahresabschlüssen fördert dieses System eine stärker datengesteuerte Entscheidungsfindung.
Die Automatisierung der Finanzberichterstattung ermöglicht es FP&A-Teams, Managementberichte, Eigenkapitalberichte und Kostenberichte auf der Grundlage von Echtzeitdaten zu erstellen. Diese Strategie macht den manuellen Prozess der Datenerfassung überflüssig und vereinfacht die Verwaltung mehrerer Datenquellen. Automatisierung reduziert Fehler und ermöglicht fundierte Entscheidungsfindung.
Automatisierte Berichtssoftware wendet auch einheitliche Formatierungs- und Buchhaltungsregeln an und generiert benutzerdefinierte Berichte für verschiedene Stakeholder. Da alle Daten an einem Ort verfügbar sind, können CFOs und Manager strategische Diskussionen über die Leistung führen, da sie alle die gleichen Metriken und Zahlen betrachten.
Die Automatisierung hilft dabei, Transaktionen abzugleichen und Tausende von Transaktionen aus verschiedenen Quellen zu vergleichen. Der Kontenabgleich ist eine manuelle Aufgabe, die fehleranfällig ist und den Monatsabschluss verzögern kann.
Automatisierungstools, die maschinelles Lernen (ML) nutzen, können aus vergangenen Transaktionen lernen und sich entsprechend anpassen, um künftige betrügerische Aktivitäten einzudämmen.
Finanzfachleute müssen komplexe regulatorische Compliance-Vorgaben und steuerliche Verpflichtungen einhalten. Die Automatisierung kann die Erfüllung von Berichtspflichten und Rechnungslegungsstandards vereinfachen und so eine Single-Source-of-Truth (SSOT) systemübergreifend schaffen.
Die Automatisierungssoftware erstellt zudem automatisch Berichte, die den von den zuständigen Behörden festgelegten Standards entsprechen, darunter auch denen des Government Accounting Standards Board (GASB).
Mithilfe der optischen Zeichenerkennung (OCR) erfassen Systeme Daten aus verschiedenen Quellen, wodurch die manuelle Dateneingabe entfällt. Die Software kann Daten aus Quellen wie Bankfeeds, Rechnungen und Quittungen abrufen.
Ein Beispiel für OCR ist das Spesenmanagement. Ein Finanzteam kann Stunden damit verbringen, jeden Bericht zu prüfen und sicherzustellen, dass der Beleg mit den geltend gemachten Ausgaben übereinstimmt. Dank OCR können Mitarbeiter einfach ein Foto eines Belegs mit ihrem Smartphone machen, um die Informationen zu extrahieren und zu kategorisieren.
Die Automatisierung von Finanzprozessen ist eine lohnende Investition für Unternehmen, die ihre Finanzmanagement-Prozesse und ihre täglichen Abläufe umgestalten möchten. Dies sind einige der wichtigsten Vorteile:
Die Automatisierung im Finanzbereich bietet enorme Vorteile. Es gibt jedoch noch einige erwähnenswerte Herausforderungen. Für ein Unternehmen ist es wichtig, potenzielle Probleme zu erkennen und die Führungskräfte darauf vorzubereiten, falls diese auftreten sollten:
Die Vorteile der automatisierten Finanzberichterstattung variieren je nach Art der verwendeten Automatisierungssoftware. Es gibt jedoch Kernfunktionen, die alle Optionen bieten sollten, um Finanzprozesse zu rationalisieren und eine strategischere Entscheidungsfindung zu ermöglichen.
Tools zur Automatisierung der Finanzberichterstattung stellen eine Verbindung zu den Quellsystemen her und übertragen Daten in Echtzeit. Finanzteams sehen Transaktionen, Salden und Leistungsmetriken in Echtzeit und nicht erst nach der Stapelverarbeitung. Die Unmittelbarkeit von Automatisierungssoftware erhöht die Genauigkeit und reduziert den manuellen Abstimmungsaufwand.
Durch die Integration von Daten aus den Bereichen Unternehmensressourcenplanung (ERP), Kundenbeziehungsmanagement (CRM) und Plattformen von Drittanbietern erhalten Unternehmen einen einheitlichen, verlässlichen Überblick über ihre Finanzabläufe.
Anpassbare Dashboards und Vorlagen präsentieren Finanzteams die Metriken, die für die jeweilige Rolle am wichtigsten sind.
Finanzteams können Ansichten anpassen, um Key Performance Indicators (KPIs), Trends und Ausnahmen auf einen Blick zu verfolgen. Nutzer können Daten über eine benutzerfreundliche Oberfläche filtern und durchforsten, ohne umfangreiche technische Kenntnisse zu benötigen. Diese Flexibilität verbessert die Erkenntnisse und richtet Teams auf gemeinsame Ziele aus.
Die Automatisierung der Finanzberichterstattung lässt sich an das Wachstum des Unternehmens anpassen. Die Plattform bewältigt steigende Transaktionsvolumina, neue Unternehmen und neue Märkte, ohne dass die Leistung darunter leidet.
Unternehmen können Benutzer und Datenquellen hinzufügen und dabei die Governance und Kontrolle aufrechterhalten. Diese Skalierbarkeit schützt langfristige Investitionen und fördert Innovationen, ohne dass eine Systemumstellung erforderlich ist.
Automatisierte Finanzberichterstattungstools lassen sich über Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) und neu aufgebaute Connectors leicht mit bestehenden Systemen integrieren. Unternehmen können ERP-, Gehaltsabrechnungs-, Beschaffung- und Bankplattformen mit minimalen Unterbrechungen miteinander verbinden.
Eine schnelle Integration bewältigt Herausforderungen und verkürzt die Implementierungszeit, wodurch der IT-Aufwand gesenkt und die Time-to-Value beschleunigt wird.
Finanzführungskräfte müssen auf dem neuesten Stand bleiben und proaktiv vorgehen, wenn es darum geht, die richtigen Automatisierungstools für ihr Unternehmen einzuführen. Die im Folgenden vorgestellten Punkte sind Beispiele für Best Practices, die Unternehmen bei der Implementierung der Automatisierung der Finanzberichterstattung als Orientierungshilfe dienen sollen.
Erfahren Sie, wie KI-gesteuerte Forecasts, automatisierte Abweichungsanalysen und Echtzeit-Einblicke in die Performance die Finanzteams unterstützen.
Erklärt, wie CFOs und Führungskräfte aus dem Finanzbereich das Beste aus generativer KI herausholen können – einschließlich Vorbereitung, Einsatzmöglichkeiten und Voraussetzungen, um KI zu einer wertvollen Ergänzung zu machen.
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