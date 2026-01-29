Dank automatisierter Finanzberichterstattung können FP&A-Teams mühsame Berichterstellungsaufgaben automatisieren und Finanzberichte sowie Abschlüsse in Echtzeit erstellen. Sie können auch Workflows automatisieren, automatische Audit-Trails erstellen und die Konsolidierung und Überprüfung verwalten. Dieser Prozess gibt den Teammitgliedern die Möglichkeit, sich auf strategischere Initiativen wie Analysen und Beziehungsaufbau zu konzentrieren.

Führungskräfte erkennen die Macht der KI im Finanzwesen und beginnen, den Einsatz von KI-Automatisierung in ihren gesamten Finanzabläufen zu nutzen, wie zum Beispiel bei KI-Agenten für Finanzen und KI in FP & A.

Eine kürzlich durchgeführte Forschungsstudie des IBM Institute for Business Value ergab, dass 68 % der Führungskräfte, einschließlich der Chief Financial Officers (CFOs), berichten, dass sie mit KI-Automatisierung experimentieren, da sich digitale Assistenten zu autonomen Agenten entwickeln, die Self-Service-Finanzoperationen unterstützen.

Unabhängig davon gehen 37 % der befragten Führungskräfte davon aus, dass sie kontaktlose Automatisierung im Bereich der vorausschauenden Analysen einsetzen werden, und 29 % im Bereich der Finanzanalyse und -berichterstattung.

Die Nutzung von KI im Finanzwesen verändert die Art und Weise, wie FP&A-Teams arbeiten. Die Technologie bietet erhebliche Verbesserungen in Bezug auf Genauigkeit, Benutzerfreundlichkeit, Effizienz und Geschäftsstrategie. Dieser tiefgreifende Wandel transformiert die Finanzbranche von einer reaktiven Funktion hin zu proaktiven Veränderungen und Entscheidungsfindung für Planung, Budgetierung und Prognosen.