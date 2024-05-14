Die Rolle des CFO im Zeitalter der generativen KI

CFOs sind die Verwalter von Investitionskapital und orchestrieren eine Bewegung mit transformativer Technologie und Innovation, um Unternehmen weiterzuentwickeln, Einnahmequellen zu beschleunigen und bedeutsame Ergebnisse zu erzielen.

Das derzeitige Geschäftsumfeld hat CFOs vor die Herausforderung gestellt, unter weniger idealen Bedingungen Entscheidungen zu treffen. Die sich schnell ändernden Vorschriften, langwierige Berichterstattungsstandards, ESG -Anforderungen und der Inflationsdruck sorgen für Gegenwind, doch der Bedarf an Wachstum und Gewinnsteigerung bleibt bestehen, und da die CEOs nach Möglichkeiten zur Produktivitätssteigerung suchen, entwickelt sich der CFO zu einem neuen Berater für Technologie und Innovation. Trotz der Gegenwinde gibt es auch Rückenwinde, in denen wir neue Technologie nutzen können, um CFOs in die Lage zu versetzen, ihre Rolle als Geschäftspartner wahrzunehmen und Produktivität, Kostensenkung, Genauigkeit, Kontrolle und Geschäftswert zu steigern.

Durch neue Ansätze für das Finanzmanagement, die generative KI beinhalten, kann diese fortschrittliche Technologie CFOs helfen, fundiertere, datengestützte Entscheidungen für ihr Unternehmen zu treffen, die erhebliche finanzielle Auswirkungen haben können. Die CEO-Studie des IBM Institute for Business Value zur Entscheidungsfindung im Zeitalter der KI ergab, dass die obersten Prioritäten für CEOs die Modernisierung und Produktivität sind, während die drei größten Herausforderungen die Modernisierung, Nachhaltigkeit und Sicherheit sind. Hier kommt der CFO ins Spiel, dessen Rolle wichtiger denn je ist, um Werte freischalten und eine Technologie skalieren und zu finanzieren, die sie noch nicht ganz verstehen.