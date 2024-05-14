Die Rolle des CFO im Zeitalter der generativen KI

CFOs sind die Verwalter von Investitionskapital und orchestrieren eine Bewegung mit transformativer Technologie und Innovation, um Unternehmen weiterzuentwickeln, Einnahmequellen zu beschleunigen und bedeutsame Ergebnisse zu erzielen.
Das derzeitige Geschäftsumfeld hat CFOs vor die Herausforderung gestellt, unter weniger idealen Bedingungen Entscheidungen zu treffen. Die sich schnell ändernden Vorschriften, langwierige Berichterstattungsstandards, ESG -Anforderungen und der Inflationsdruck sorgen für Gegenwind, doch der Bedarf an Wachstum und Gewinnsteigerung bleibt bestehen, und da die CEOs nach Möglichkeiten zur Produktivitätssteigerung suchen, entwickelt sich der CFO zu einem neuen Berater für Technologie und Innovation. Trotz der Gegenwinde gibt es auch Rückenwinde, in denen wir neue Technologie nutzen können, um CFOs in die Lage zu versetzen, ihre Rolle als Geschäftspartner wahrzunehmen und Produktivität, Kostensenkung, Genauigkeit, Kontrolle und Geschäftswert zu steigern.
Durch neue Ansätze für das Finanzmanagement, die generative KI beinhalten, kann diese fortschrittliche Technologie CFOs helfen, fundiertere, datengestützte Entscheidungen für ihr Unternehmen zu treffen, die erhebliche finanzielle Auswirkungen haben können. Die CEO-Studie des IBM Institute for Business Value zur Entscheidungsfindung im Zeitalter der KI ergab, dass die obersten Prioritäten für CEOs die Modernisierung und Produktivität sind, während die drei größten Herausforderungen die Modernisierung, Nachhaltigkeit und Sicherheit sind. Hier kommt der CFO ins Spiel, dessen Rolle wichtiger denn je ist, um Werte freischalten und eine Technologie skalieren und zu finanzieren, die sie noch nicht ganz verstehen.
Von CFOs wird nicht erwartet, dass sie Technologie-Experten sind. Allerdings müssen sie wissen, wie sie den durch generative KI im Unternehmen geschaffenen Geschäftswert messen können, während sie gleichzeitig die Technologie nutzen, um ihre eigenen Funktionen zu erweitern. Diese neue Technologie kann CFOs helfen, ihre Arbeit besser, schneller und intelligenter zu erledigen, die Produktivität zu steigern und neue Einnahmequellen zu erschließen.
Im kürzlich veröffentlichten Bericht des IBM Institute for Business Value (CEO's Guide to Generative KI on Finance ) wurde festgestellt, dass „Erfolg davon abhängt, wie schnell die Finanzabteilung Daten in umsetzbare Erkenntnisse umwandeln kann“. Generative KI eröffnet nicht nur neue Einnahmequellen, sondern freischaltet Wert für die Belegschaft. Laut dem IBM-Bericht führen Unternehmen, die KI anwenden, im Durchschnitt 40 % der Umstrukturierung der Vollzeitäquivalente (FTE) im Finanzbereich auf KI zurück.
Indem wir unser tägliches Leben mit generativer KI bereichern und eine digitale Version von uns selbst erschaffen, wird die KI im Grunde unser Assistent. Es gibt Vorteile, KI-Konsument zu sein, aber besser ist es, sie als Wertschöpfer zu nutzen. Ein generative KI-Agent oder -Assistent kann unstrukturierte Daten und strukturierte Daten aus internen und externen Quellen aufnehmen und zusammenfassen, diese durchforsten und Erkenntnisse sowie Muster für Finanzinformationen generieren, die den Geschäftswert steigern und potenziell ungenutzte Einnahmequellen identifizieren können. Das spart eine Menge Zeit, die Finanzfachleute zuvor mit Tabellenkalkulationen verbracht haben.
Laut dem Bericht des IBM Institute for Business Value haben Unternehmen, die KI bereits eingeführt haben, dazu beigetragen, Fehler bei Verkaufsprognosen um 57 % zu reduzieren, uneinbringliche Salden um 43% zu reduzieren und die monatliche Abschlusszeit um 33 % zu verkürzen. Durch die Nutzung dieser Technologien können CFOs die Effizienz steigern und die Benutzererfahrung für interne und externe Stakeholder verbessern.
Generative KI verändert die Art und Weise, wie wir Geschäfte machen. Die Finanzabteilung muss sich an diese neuen Arbeitsweisen anpassen. Die Kombination aus menschlicher und digitaler Belegschaft schafft ein neues Betriebsmodell sowie neue Fähigkeiten und Kompetenzen, die für das Unternehmen erforderlich sind. Von CFOs wird nicht erwartet, dass sie Data Scientist sind, aber sie sollen verstehen, wie die Nutzung dieser Technologie den Geschäftswert steigern kann.
Zwar werden nach wie vor funktionale Kenntnisse im Finanzbereich benötigt, aber es sind auch neue Fähigkeiten erforderlich, um die Annahme und Nutzung digitaler Dienstleistungen zu optimieren. Durch die Aufstockung der Belegschaft mit virtuellen Assistenten, die Kapazitäten freisetzen, können Finanzfachleute ihre Zeit auf höher qualifizierte Funktionen konzentrieren. Anstatt viel Zeit mit Excel-Tabellen zu verbringen, könnte man einen Teil seiner Zeit mit der Entwicklung von KI-Tools verbringen, die helfen, Erkenntnisse abzuleiten und eine bessere Planung und forecasting zu ermöglichen.
Die gute Nachricht ist, dass es wahrscheinlich einfacher ist, einem Finanzfachmann beizubringen, wie er die Technologie nutzen kann, um Mehrwert zu schaffen, als einem Data Scientist diese Finanzkenntnisse beizubringen. Die Mitarbeiter der Finanzabteilung sollten Wertschöpfer und Erfahrungsdesigner sein, die ihre analytischen und technischen Fähigkeiten verbessern, um ihre Assistenten zu trainieren und zu prompten – und den digitalen Service zu optimieren, anzupassen und zu verbessern. Darüber hinaus müssen leitende Finanzmanager als Geschäftspartner für CEOs über bessere Kommunikations- und Storytelling-Fähigkeiten verfügen.
Vertrauen ist für Finanzführungskräfte von größter Bedeutung, und CFOs müssen den Daten vertrauen können, die für entscheidende Geschäftsentscheidungen und die erforderliche Finanz- und ESG-Berichterstattung notwendig sind. Technologien wie generative KI können Gefühle der Skepsis oder des Misstrauens gegenüber der Genauigkeit von Daten auslösen, insbesondere bei Unternehmen, die auf manuelle Prozesse angewiesen sind. Data Governance ist entscheidend, um eine Verzerrung oder Halluzinationen zu vermeiden, um ein größeres Vertrauen in Daten zu schaffen und den CFOs die notwendige Sicherheit zu geben, um hinter ihrer Berichterstattung zu stehen. Die Ergebnisse des Berichts des IBM Institute for Business Value deuten darauf hin, dass der Aufbau von Governance-Strukturen in der gesamten Finanzorganisation "[...] Governance-Lücken überbrücken und ethische Leitlinien entwickeln kann, die die ethische Annahme von generativer KI unterstützen."
Unabhängig von der Aufgabe sollten Unternehmen, die generative KI einsetzen, wissen, dass CFOs und menschliche Mitarbeiter mit der richtigen Governance ihre Zeit für Innovationen nutzen können, anstatt den bevorstehenden Veränderungen abgeneigt gegenüberzustehen.
Es ist wichtig zu bedenken, dass sich viele Unternehmen noch in der frühen Einführungsphase befinden und einige zögern, sich darauf einzulassen. Forschungen zeigen jedoch, dass je weiter Unternehmen auf ihrer KI-Reise sind, desto mehr Wert wird geliefert.
Wenn Ihr Unternehmen generative KI erkunden möchte, sollten Sie mit einer arbeitsintensiven Aufgabe beginnen, z. B. mit der Identifizierung und Behebung von Fehlern in Ihrer Finanzberichterstattung. Ein guter Ausgangspunkt ist eine Hybrid-Cloud-Umgebung. Während die meisten Unternehmen die Umstellung vornehmen, kann die Cloud-Infrastruktur teuer werden; aber mit generativer KI auf Unternehmensebene könnten sich diese Kosten noch erhöhen. Wie der Bericht hervorhebt, sollte FinOps oder Finanzmanagement für Cloud-Investitionen „[...] eine große Rolle bei generativer KI-Anlageentscheidungen spielen.“
Die Implementierung neuer Technologien kann zwar überwältigend erscheinen, aber wenn man keine Technologiestrategie hat oder die Einführung vermeidet, besteht die Gefahr, dass ein Unternehmen seinen Wettbewerbsvorteil verliert. CFOs sind die strategischen Transformation Partner, die CEOs benötigen, um eine schnelle und erfolgreiche generative KI Einführung sicherzustellen.
