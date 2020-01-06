Unternehmen durchlaufen zunehmend eine digitale Transformation, um den sich verändernden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden. Kunden nutzen auch immer häufiger soziale Netzwerke, mobile Anwendungen und digitale Technologien. Aufgrund dieses Wandels ist die digitale Strategie nun ein integraler Bestandteil der gesamten Geschäftsstrategie.

Viele Unternehmen beziehen Computing Power durch Cloud-Service-Plattformen über das Internet und verfolgen für die meisten Anwendungsentwicklungen eine Cloud-First-Strategie. Dies hat zu einer Änderung des Anwendungsdesigns beigetragen – zuvor standen Funktionalität und Zustandhaftigkeit im Vordergrund, aber jetzt werden die meisten verbraucherorientierten Anwendungen auf Software-as-a-Service (SaaS) und digitale Plattformen umgestellt. Der Fokus auf Anwendung liegt jetzt viel mehr auf Erfahrung, Zustandslosigkeit und Agilität.

Die Wahl der richtigen Anwendungsarchitektur hängt von Ihren Geschäftsanforderungen ab. In diesem Beitrag untersuchen wir vier Architekturoptionen, die eine digitale Transformation basierend auf den allgemeinen Geschäftsanforderungen ermöglicht.