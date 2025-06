Eine Lösung, die eine cloudnative Entwicklungs- und Testerfahrung für z/OS in der IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) ermöglicht. Mit Wazi as a Service können Anwendungsentwickler z/OS-Anwendungskomponenten in einer virtuellen Infrastruktur „as a Service“-Umgebung entwickeln und testen, die auf der IBM Z-Architektur in der IBM Public Cloud ausgeführt wird.