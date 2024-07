Editionen vergleichen Das Downloadformat „Portable Archive Interchange (pax)“ ist in UNIX-Umgebungen, einschließlich z/OS UNIX, weit verbreitet und bietet eine ähnliche Benutzererfahrung. SMP/E installierbare Images und deren Fixpacks können mit dem SMP/E Software-Installations- und Wartungstool auf z/OS verwaltet werden. Optional ist eine IBM Software Subscription and Support (S&S) verfügbar, um den IBM-Support für Serviceanfragen zu nutzen, die innerhalb der dokumentierten Bearbeitungszeiten bearbeitet werden. Editionen Interaktive Demo Testen Sie die IBM Open Enterprise SDK for Node.js-Tutorials für 3 Tage. Keine Installation erforderlich und in 2 Stunden einsatzbereit. Kostenlos testen PAX-Edition Verwenden Sie das installierbare PAX-Archivformat, das mit verteilten Plattformen kompatibel ist. Jetzt herunterladen SMP/E-Edition Verwalten Sie Updates einfach mit dem installierbaren Format SMP/E (CBPDO, ServerPac). Empfohlen für Produktionsbereitstellungen. Sowohl Lizenzen als auch S&S sind über Shopz erhältlich. Von Shopz beziehen Keine Lizenzgebühren Möglichkeit zum Ausführen eigener Anwendungen Kompletter Funktionsumfang IBM Z-Hardware erforderlich IBM Software Abonnement und Support (S&S) Optional Eingeschränkte Unterstützung auf GitHub

Technische Details Softwarevoraussetzungen z/OS 3.1 (5650-ZOS)

z/OS 2.5 (5650-ZOS)

z/OS 2.4 (5650-ZOS) Informieren Sie sich über die Softwarevoraussetzungen Hardware-Voraussetzungen IBM z16 (alle Modelle)

IBM z15 (alle Modelle)

IBM z14 (alle Modelle)

IBM z13 (alle Modelle) Informieren Sie sich über optionale Voraussetzungen

Der Prototyp für diese moderne, ereignisgesteuerte Lösung mit Node.js wurde an einem einzigen Wochenende fertiggestellt. Ich kann mir keine andere Sprache vorstellen, die mit so wenig Aufwand so viel auf so vielen verschiedenen Plattformen erreichen kann. Paul Scott, Chief Architect, Web-Enablement-Technologie Phoenix Software International

Video-Demos Produktübersicht Erfahren Sie, wie Open Enterprise SDK for Node.js einen modulgesteuerten, hoch skalierbaren Ansatz für Anwendungsdesign und -entwicklung bietet, der agile Praktiken fördert. Remote-Debugging mit Visual Studio Code Entdecken Sie, wie bequem es sein kann, Ihre IBM Open Enterprise SDK for Node.js-Anwendung in Visual Studio Code aus der Ferne zu debuggen. Erstellen Sie Ihr eigenes natives Node.js-Modul Entdecken Sie native Node.js-Module für Node.js-Anwendungen, die für die Ausführung von leistungskritischem Code, den Zugriff auf APIs auf Systemebene oder die Einbindung vorhandener C/C++-Bibliotheken erforderlich sind. Nutzung des ZOAU Node.js-Moduls Erfahren Sie, wie Sie Dateien in einem partitionierten Datensatz verwalten, indem Sie das IBM Z Open Automation Utilities (ZOAU) Node.js-Modul nutzen und eine Webanwendung erstellen, mit der Sie C-Quellcode in einem PDS bearbeiten, erstellen und ausführen können.

Ressourcen Blog Interoperabilität der Sprache mit Node.js Lesen Sie die Artikel, um zu erfahren, wie Anwendungsentwickler Restructured Extended Executor (REXX™) Scripts in Node.js nutzen, um ihre Anwendungsarchitektur zu modernisieren. Blog Gründe für das Hosten Ihrer Node.js-Anwendungen auf z/OS Beschleunigen Sie Ihre digitale Transformation auf IBM Z mit maßgeschneiderten Konnektoren zu IBM Z Assets. Support Korrekturliste für IBM Open Enterprise SDK for Node.js Hier finden Sie eine vollständige Liste der Releases, Refreshes und Fixpacks (auch PTFs genannt) für IBM Open Enterprise SDK for Node.js.