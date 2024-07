Virtual Dev and Test for z/OS ist eine zSystem-Entwicklungs- und Testplattform, die unter Linux auf zSystems ausgeführt wird. Mit ZVDT können Mainframe-Betriebssysteme, Middleware und andere Software unter Linux in zSystems-Umgebungen ausgeführt werden. Dies ermöglicht einen agilen Entwicklungs- und Testzyklus mit flexibler und bedarfsgerechter Infrastruktur für die ersten Entwicklungsphasen bei voller Kontrolle über die verwendete Infrastruktur.