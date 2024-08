Open Enterprise SDK for Apache Kafka ist mit einer kostenlosen Lizenz verfügbar. Das kostenpflichtige Open Enterprise SDK for Apache Kafka S&S ist optional. Mit S&S beantwortet der IBM-Support Fragen und klärt Probleme im Zusammenhang mit Open Enterprise SDK for Apache Kafka, um die Risiken für Unternehmen zu verringern, welche die Kafka-APIs auf z/OS verwenden.