IBM Rational Business Developer erweitert bestehende IT-Assets und bietet die Erweiterbarkeit, Skalierbarkeit und Produktivität einer Eclipse-basierten Plattform. Er ist in IBM Developer for z/OS, IBM Rational Developer for i und IBM Rational Software Architect integriert und außerdem in IBM Rational Team Concert™ integriert, um erweiterte Konfiguration, Quellenkontrolle und Änderungsmanagement zu ermöglichen.