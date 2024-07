Erleben Sie die nahtlose Modernisierung von Anwendungen und DevOps-Infrastruktur mit IBM Open Enterprise Foundation for z/OS. Diese Suite grundlegender Open Source Tools wie Git, GNU Bash, Perl und andere ermöglicht es z/OS-Entwicklern, mit der Plattform ähnlich wie mit Linux- oder UNIX-Systemen zu arbeiten.

Ob Sie ein erfahrener Entwickler sind oder neu in der z/OS-Umgebung – Open Enterprise Foundation for z/OS hilft Ihnen, Entwicklungsprozesse zu optimieren, die Lernkurve für neue Talente zu verkürzen und Zuverlässigkeit mit ausgezeichnetem Service und Support von IBM zu bieten. Profitieren Sie von geprüften Tools, einer reibungslosen Integration in z/OS und der Möglichkeit, vorhandene Fähigkeiten zu nutzen.