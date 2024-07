Zusätzliche Unterstützung für die Bereitstellung einer emulierten z/OS-Umgebung, die auf ZD&T in einer Docker-Umgebung ausgeführt wird. Konfigurieren Sie Ihren Docker-Daemon so, dass er HTTPS unter Verwendung des kryptografischen TLS-Protokolls unterstützt. Die ZD&T Enterprise Edition kann dann ein Container-Image darauf pushen und ermöglicht Ihnen die Ausführung von bis zu 5 Containern, von denen jeder eine emulierte z/OS-Umgebung bereitstellt und maximal 100 Ports für die auf diesem z/OS ausgeführten Dienste zur Verfügung hat. Dadurch erhalten Sie eine einfache Möglichkeit, eine isolierte, emulierte z/OS-Umgebung in einem Container bereitzustellen, die die Funktionen der Docker-Technologie nutzt.