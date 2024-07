Das Toolkit nutzt zwei Funktionen von z/OS, um die Kontrolle über bereitgestellte Umgebungen durchzusetzen. Sie können in IBM z/OS Management Facility (z/OSMF) Workflows definieren, die Laufzeitumgebungen bereitstellen können. Sie können diese Workflows mithilfe von IBM Cloud Provisioning and Management for z/OS verwalten und kontrollieren. Die Workflows können an lokale Benennungsstandards und Betriebsabläufe angepasst werden. z/OS Provisioning Toolkit steuert diese Workflows.