In unserem neuesten Terminal Talk-Podcast geht es um die beliebte Sprache Go und deren leistungsstarkes Framework auf z/OS.

Gehen Sie auf z/OS

Erfahren Sie den Unterschied zwischen den beiden Editionen, die Open Enterprise SDK for Go anbietet: PAX und SMP/E. Informieren Sie sich auch über den IBM Z Xplore-Bonus, der eine kostenlose Gelegenheit bietet, Open Enterprise SDK for Go zu erkunden und mehr darüber zu erfahren.